Brannvesenet trenger en ny organisering for krig og store hendelser

En DSB-rapport har undersøkt scenarioer for krig og fredstid og konkludert med at brannvesenet trenger en bedre organisering for å håndtere store og langvarige hendelser, som krig. Rapporten anbefaler en spesiell nasjonal beredskap innen skogbrann, gass- eller kjemikalieutslipp og redde mennesker som er fastklemt eller begravd.

Brannvesenet er ikke rustet for krig eller store hendelser slik de er organisert i dag. En DSB-rapport har sett på scenarioer for både krig og fredstid.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler en spesiell nasjonal beredskap innen skogbrann, gass- eller kjemikalieutslipp og redde mennesker som er fastklemt eller begravd. De sjekket sju ting som kan skje under fredstid, som forskjellige alvorlige ulykker og hendelser, og tre forskjellige krise- og krigsscenarioer. Store hendelser må kunne skaleres fra lokalt til regionalt og nasjonalt nivå på en bedre måte enn i dag, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Brann- og redningsvesenet vårt fungerer godt for å håndtere lokale og kortvarige hendelsene i fredstid, men kommer de store, langvarige eller komplekse hendelsene – eller krig – står vi overfor store utfordringer, ifølge Ly. Vi må organiseres så samfunnet er best rigget for å håndtere de mest krevende hendelsene. Evnen til å håndtere store og langvarige påkjenninger må bygges i fredstid, mener avdelingsdirektøren.

Han viser til at klimaendringer, teknologisk utvikling, økt avhengighet av kritisk infrastruktur og et skjerpet sikkerhetspolitisk bilde gjør at sannsynligheten øker for alvorlige hendelser. I scenarioet beskriver rapporten tre nivåer for krig. Konklusjonen er at allerede ved en sikkerhetspolitisk krise mangler vi en tydelig struktur for hvordan brannvesenet skal styres. Det kan gjelde for eksempel hybride angrep.

Videre har brannvesenet også begrenset forutsetning for å håndtere et begrenset militært angrep. For fredstid har DSB gått gjennom større hendelser som gassutslipp fra industri, brann i undersjøisk tunnel, kvikkleireskred, flere skogbranner samtidig og storbrann i tett trehusbebyggelse. Scenarioene representerer ulike deler av risikobildet, men er valgt fordi de utfordrer beredskapen på måter som går ut over daglig håndtering. For eksempel ved gassutslipp kreves rask beslutningstaking under stor usikkerhet.

Her må mange aktører samarbeide samtidig, men brannvesenet mangler både verktøy og fullmakter til å håndtere dette godt. DSB har en rekke anbefalinger til hvordan brannvesenet kan forbedres. De foreslår et sterkere interkommunalt samarbeid og å opprette regionale koordinerende sjefer. Samtidig foreslås også et nasjonalt system for store hendelser.

– Rapporten peker på at mange hendelser i fremtiden kan overstige det lokale handlingsrommet. Ved større hendelser kan tilgjengelig personell, materiell og ledelseskapasitet raskt bli presset til det ytterste. Dette stiller økte krav til regional og nasjonal samordning, samt effektivt samarbeid på tvers av kommunegrenser, sektorer og forvaltningsnivåer, foreslår Ly. Blant anbefalingene foreslås også spesiell nasjonal beredskap innen skogbrann, gass- eller kjemikalieutslipp og redde mennesker som er fastklemt eller begravd.

Rapporten «Brann- og redningsvesenet i en ny tid» er basert på hovedrapporten «Nasjonale risiko- og beredskapsvurderinger for brann- og redningsvesenet». Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brannkorpset er god på lokale branner – dårlig rustet for det versteBrannvesenet er ikke rustet for krig eller store hendelser slik de er organisert i dag. Det viser en DSB-rapport som har sett på scenarioer for både krig og fredstid.

Read more »

Brannvesenet er ikke rustet for krig eller store hendelserDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført en rapport som viser at brannvesenet er ikke organisert for å håndtere store hendelser eller krig.

Read more »

Brannkorpset er god på lokale branner – dårlig rustet for det versteBrannvesenet er ikke rustet for krig eller store hendelser slik de er organisert i dag. Det viser en DSB-rapport som har sett på scenarioer for både krig og fredstid.

Read more »

Brannkorpset er god på lokale branner – dårlig rustet for det versteBrannvesenet er ikke rustet for krig eller store hendelser slik de er organisert i dag. Det viser en DSB-rapport som har sett på scenarioer for både krig og fredstid.

Read more »