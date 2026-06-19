Brasil møter Haiti i sin andre gruppespillkamp i VM 2026, men må uten Neymar som fortsatt rehabiliteres etter skade. Neymar returnerte til trening men er ikke klar for kampen. Brasilien håper på en tilbakekomst til neste kamp mot Skottland.

Brasil har startet VM 2026 med en uavgjort kamp mot Marokko og forbereder seg nå på sin andre gruppespillkamp, denne gangen mot Haiti . Trener Carlo Ancelotti må likevel klare seg uten Neymar , som fortsatt ikke er klar etter en ny skade.

Neymar var ikke med i åpningskampen, og selv om han nylig har returnert til trening med laget, har han ikke blitt vurdert til å spille mot Haiti. Isteden blir han værende på baseser i New Jersey for å fortsette rehabiliteringen, mens resten av troppen reiser til Philadelphia for kampen. Det er fortsatt håp blant brasilianerne om at Neymar kan være tilbake i laget til neste kamp mot Skottland den 24. juni.

Denne situasjonen skaper også en spesiell stemning i turneringen, særlig knyttet til rollefiguren Granit Xhaka, som på en eller annen måte blir nevnt i sammenheng med en dårlig atmosfære rundt konkurransen. Brasil, som er kjent for sin offensive styrke med Neymar som en av sine største stjerner, må nå vise tilpasningsevne uten ham. Laget har flere andre dyktige angripere, men en slik skade på et så viktigt lag medlem svekker deres potensiale.

Ancelotti vil trolig måtte justere sin taktikk og stole mer på den samlede kreften fra resten av troppen. Haiti, på sin side, kommer inn i kampen som en underdog, men med en kamp mot et Brasil uten Neymar kan de føle seg ha et bedre鬆st for å få et godtResultat. Likevel er Brasil fortsatt et田野t favoritt på papiret, og forventningene er at de skal bare overkomme denne hinderet.

Resultatet fra første kamp, en uavgjort mot Marokko, har satt press på brasilianerne for å sikre seg en seier mot Haiti for å holde sine VM-håp i live. Overgangen til neste fase i turneringen avhenger av poengene fra denne kampen. Imidlertid er det ingen hemmelighet at en seier med Neymar på banen vil være mye mer sannsynlig og overbevisende. Utover kampen fokuserer mye av oppmerksomheten på Neymars tilstandsrapport og tidsperspektivet for hans returnere.

Hans tilstedeværelse på banen er avgjørende for Brasils VM-ambisjoner, og mangelen på ham i startlinjen skaper usikkerhet blant fans og analytikere alikevel. Treneren må balansere mellomsikkerhet og hastighet i rehabiliteringen for å ikke risikere en nyere skade som kan sette en stopper for resten av hans turneringen. Samtidig betyr dette en sjanse for andre spillere å stå frem og påvise sin verdi i et høyt profilert løp. Dette er en magelig balansegang for både Neymar og lagets medisinske stab.

Slik utviklingen viser, erVM 2026 allerede i gang med flere overraskelser og dramatiske hendelser, og Brasils kamp mot Haiti vil sannsynligvis bli sett som et viktig skritt for den sydamerikanske fotballtradisjonens evne til å tilpasse seg og overvinne utfordringer. Slik sett, med eller uten Neymar, vil kampen være en spennende affære for fotballfans verden over





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