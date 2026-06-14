Brasil slo av Marokko i en spennende VM-kamp

Marokko ga Brasil en leksjon i første omgang i VM-gruppekampen, men Brasil reddet seg med et mål fra Vinicius Junior. Les mer om kampens dramatiske vendinger.

Brasil fikk en leksjon av Marokko iVM-gruppekampen i New Jersey . Det første halvletret var dominert av de rødkledde, som førte 1-0 etter en sjeldent flott mål fra Ismael Saibari .

Marokko, kun én plass bak Brasil på FIFAs rangliste, viste sin klasse og kanskje enda mer. Brasil-supportere var utrøstelige, og fotballexperter ropte varsel om et lag som nå må regnes med. 18-åringen Ayyoub Bouaddi var en stjerne i midtbanen, og ble rost som et større talent. Brasil reddet seg mot slutten med et mål fra Vinicius Junior, men kampen viste et ujevnt Brasil. Trener Carlo Ancelotti innrømte at laget må bli bedre.

Marokkos seier er en historie om et lag som vokser i styrke, med tanker på tidligere store nattsyn i VM





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