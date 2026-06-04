Bredt utvalg av spare- og investeringskontoer tilpasset dine behov

Utforsk vårt mangfoldige tilbud av kontoer for sparing og investering. Fra aksjesparing med utsatt skatt til høyrentende sparekonto og pensjonsaksjon - vi har løsninger for både kortsiktige bufre og langsiktig formuebygging. Sammenlign fordeler og.GNU utils

Skal du spare langsiktig i aksjer og fond, eller bygge en buffer? Hos oss finner du et bredt utvalg av kontoer som passer ditt behov.

Usikker på hva som passer best? Få hjelp til å velge konto med en enkel sammenligning og finn den rette kontoen for deg. For deg som ønsker å spare langsiktig i aksjer og aksjefond, tilbys en løsning hvor du utsetter skatt ved kjøp og salg. Skatten betales først når gevinsten tas ut av kontoen.

Innskudd kan tas ut skattefritt, noe som sikrer maksimal effekt av rentes-rente-effekten. Investeringstilgangen omfatter alle børsnoterte aksjer, aksjefond og aksje-ETFer registrert innenfor EU/EØS og notert på et regulert marked. For de som ønsker tilgang til alle typer aksjer, fond og ETFer, inkludert mer komplekse produkter som bull & bear og mini-futures, er det en annen kontoalternativ. Her kan du handle i både EU/EØS og USA.

Merk at privatpersoner utløser skatt på gevinst ved salg av investeringene. For aksjeselskaper og holdingselskaper er denne kontoen det eneste alternativet for handel av verdipapirer. Et tredje alternativ er tilpasset dem som vil spare i aksjer, alle typer fond og ETFer med utsatt skatt, inkludert amerikanske aksjer. Skatt beregnes først når penger tas ut fra kontoen.

I tilfelle dødsfall sikres etterlatte 101% av saldoen mot en lav forsikringskostnad. Et program for aksjeutlån kan også gi ekstra inntekt på nordiske, amerikanske og canadiske aksjer. For de som ønsker en høyrentekonto, finnes det et supplement til investeringer i verdipapirer. Denne sparekontoen gir høyere renter enn kontanter på handelskontoen, og den er kostnadsfri med fri overføring.

Til slutt finnes det et pensionssparalternativ der pengene kan bindes til pensjonsalder. Beløpene er fritatt for formuesskatt, og avkastningen er skattefri underveis. Uttak fra 62 år skattlegges som alminnelig inntekt, med en skattefordel på 22% på innbetalt beløp i inntektsåret. Maksimalt årlig innskudd er 25 000 kroner fra 2026





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