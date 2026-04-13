Brennan og Paven: Kritikkstorm mot Trump over uttalelser og oppførsel

Tidligere CIA-sjef John Brennan og pave Leo retter skarp kritikk mot Donald Trumps uttalelser og oppførsel. Brennan mener Trump er uegnet som president og bekymrer seg over hans tilgang til atomvåpen. Paven fordømmer Trumps krigføring, mens Trump svarer med kritikk av paven. Samtidig er Trump i hardt vær etter uttalelser om en mulig blokade av Hormuzstredet og hans reaksjoner på en rekke andre hendelser.

RASER: På vei fra Det hvite hus svarte USAs president Donald Trump på spørsmål fra pressen, og ett av dem fikk ham til å reagere. Tidligere CIA-sjef John Brennan slutter seg nå til rekken av amerikanere som mener Trump er særdeles uegnet og farlig som president. Brennan uttaler at Trump har gått helt av hengslene og at det 25. grunnlovstillegget ble skrevet med tanke på ham. Han peker spesielt på Trumps trussel om å utslette en sivilisasjon som en stor fare.

Trump skrev på sin egen plattform Truth Social at en hel sivilisasjon ville dø i løpet av natten, en uttalelse som sjokkerte verden. Samtidig uttalte Trump søndag at den amerikanske marinen umiddelbart skal innføre en blokade av skip i Hormuzstredet, etter at våpenhvilesamtaler mellom USA og Iran i Pakistan endte uten enighet. Trump uttalte at han ikke hadde noe imot det. Flere kritikere reagerer på det som fremstår som svært lite fokusert oppførsel fra Trump. I helgen har han også hatt tid til golf, et MMA-arrangement og å mobbe rockestjernen Bruce Springsteen. I et langt innlegg kritiserer han blant annet paven, som han mener er svak. Han mener paven ville ikke vært pave om ikke Trump var president, og at paven skader den katolske kirken. Trump kritiserer paven for ikke å ta avstand fra Irans atomvåpen og for å ha møter med Obama-sympatisører. Han beskriver pave Leo som en liberal person som ikke tror på å stanse kriminalitet, skriver Trump. Disse uttalelsene kommer etter at pave Leo i klare ordelag fordømte Trumps krigføring under en gudstjeneste lørdag. Paven fordømte maktdemonstrasjoner og krigføring, og sa at sann styrke viser seg i å tjene livet. Paven ba om at galskapen av krig måtte ta slutt. Mandag var pave Leo på vei til Afrika og fikk spørsmål fra pressen ombord på paveflyet om hva han synes om angrepet fra den amerikanske presidenten. Han sier han ikke er redd for Trump-regjeringen, og at hans fredsappeller har dype røtter i katolsk lære. Han sier han tror på evangeliets budskap, som handler om å skape fred. Brennan, som var CIA-sjef under tidligere president Barack Obama, mener det er altfor farlig å ha Trump som øverstkommanderende med kontroll over USAs atomvåpenarsenal. Over 70 demokrater i Kongressen har tatt til orde for å bruke det 25. grunnlovstillegget mot Trump. Brennan er under etterforskning fra Trumps justisdepartement. Melania Trump kalte brått inn til en pressekonferanse om Jeffrey Epstein. Amanda Ungaro, en tidligere brasiliansk modell, hevder hun ble deportert fra USA etter et maktspill fra ekskjæresten, og forteller om ekstreme forhold i fengsel





