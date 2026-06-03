Britisk dom i MTV‑pirat sak: tre år i fengsel for ulovlig IPTV‑nettverk

Domstolen i Swansea dømte Michael Barrow til tre år og to måneder ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlige IPTV‑tjenester til tusenvis av kunder, noe som kostet TV‑selskaper flere millioner pund i tap og utsatte brukere for alvorlig risiko.

IPTV ‑debatten har blitt stadig mer intens de siste årene, og flere har tydd til ulovlige løsninger for å få tilgang til sine favorittlag i Premier League .

I Storbritannia har myndighetene nå tatt et tydeligere grep mot ulovlige strømmetjenester etter at en førsteklasses rettskraft ble senket i en sak mot en av landets mest aktive piratoperatører. Michael Barrow, 41 år gammel fra Swansea, ble i januar idømt tre år og to måneders ubetinget fengsel i Swansea Crown Court etter at hans virksomhet med ulovlig IPTV ble avdekket.

Barrow drev tjenesten MB Streams i fem år og solgte modifiserte Amazon Fire‑TV‑stick‑er med innskutte apper som ga tilgang til betalte kanaler som Sky, Amazon Prime og TNT Sports til en betydelig lavere pris enn lovlige abonnementer. Rundt to tusen kunder benyttet seg av tilbudet, noe som ga Barrow en personlig inntjening på over to hundre tusen pund, tilsvarende nesten tre millioner norske kroner.

Som en del av sin operasjon holdt han tjenesten i skjul etter å ha mottatt et formelt advarselsbrev i 2021 som krevde umiddelbar stansing av all ulovlig virksomhet. I stedet for å legge ned, flyttet han aktiviteten inn i en lukket krets hvor nye brukere måtte bli anbefalt av eksisterende kunder, og betalingen foregikk kun kontant på møtested hos Barrow.

Denne taktikken gjorde det vanskeligere for politiet å spore transaksjonene, men domstolen la vekt på at hans bevisste unnlatelse av å etterkomme advarselen var en vesentlig skjerpende faktor. Under rettsforhandlingene fremhevet representanter for Premier League de enorme økonomiske tapene som ble påført TV‑selskapene på grunn av piratvirksomheten. De anslår at rettighetsinntektene har blitt redusert med omtrent seks millioner pund, tilsvarende åtti fire millioner norske kroner, kun i Barrows fem år lange svindelperiode.

Stefan Sergot, juridisk direktør for håndheving i Premier League, understreket at dommen sender et klart signal om at ulovlig strømming ikke vil bli tolerert. Han la også til at slik piratvirksomhet ikke bare skader fotballøkonomien, men også utsetter fans for alvorlige risikoer som svindel, skadelig programvare og identitetstyveri. Opphavsrettsorganisasjonen FACT støttet rettens avgjørelse og kritiserte Barrow for å ha ignorert den klare advarselen og fortsettelsen av den kriminelle aktiviteten.

Kieron Sharp i FACT beskrev saken som en langsiktig, svært sofistikert og kommersiell svindel som truet både inntekter og forbrukernes sikkerhet. Dommeren karakteriserte handlingen som storslått og svært kompleks, og påpekte at Barrows vilje til å skjule sporene sine etter advarselen i 2021 bidro til en strengere straff. Dette er ikke den første gangen Premier League slår hardt ned på IPTV‑pirater.

I løpet av de siste årene har britiske myndigheter fengslet flere personer bak lignende nettverk i et mål om å beskytte de lukrative TV‑rettighetene. Saken viser tydelig at både nasjonale og internasjonale rettighetshavere intensiverer kampanjen mot ulovlig strømning, og at konsekvensene for de som blir tatt er alvorlige både økonomisk og frihetsmessig





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPTV Pirateri Premier League Straff Opphavsrett

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sjokkmelding fra Ukraina: – Alt avhenger av hva som skjer i Putins hodeUkraina vil avslutte krigen i år. Norsk ekspert mener tre ting taler for, men at én stor faktor taler imot.

Read more »

Henry (18) ble lagt i håndjern mens han døde – politiet får flengende kritikkBritisk politi møter kraftig kritikk etter at de valgte å tro på falske rasismeanklager framfor å gi døende 18-åring livsnødvendig hjelp.

Read more »

19-åring tiltalt for drapsforbund med kobling til Foxtrot-nettverketRettssaken mot en 19-åring fortsetter i London. Han risikerer 45 år fengsel for planlagt drap og besittelse av våpen. Saken har kobling til det svenske gjengnettverket Foxtrot og en norsk sak der en 17-åring ble dømt for medvirkning til drap.

Read more »

Frigir video: Skal vise 19-åringenBritisk politi har frigitt en video som skal vise den norske 19-åringen med to håndvåpen. Han er tiltalt for drapsforbund.

Read more »

Barnehage må betale tilbake 900.000 – vurderer å saksøke statenNorlandia Glassverket barnehage betalte ulovlig høy husleie til utenlandske byggeiere, fastslår Kunnskapsdepartementet. Kan få konsekvenser langt ut over én enkelt barnehage, mener Norlandia-direktør.

Read more »