Britisk etterretning: Nesten en halv million russiske soldater drept i Ukraina

Den britiske etterretningssjefen Anne Keast-Butler avslører at nærmere en halv million russiske soldater har falt i Ukraina. Samtidig advarer hun om økende hybridaktivitet fra Russland mot Vesten.

Den britiske etterretningssjefen Anne Keast-Butler, som leder Government Communications Headquarters (GCHQ), har offentliggjort nye tall som viser at Russland nærmer seg en halv million falne soldater på slagmarken i Ukraina .

Under fremleggelsen av den årlige trusselvurderingen på Bletchley Park uttalte hun at nesten en halv million russere har blitt drept siden krigen begynte. Dette er et sjeldent innblikk i antall drepte, ettersom vestlige etterretningstjenester vanligvis oppgir samlede tapstall som inkluderer både drepte og skadde. Keast-Butler understreket at tallene viser at Vladimir Putin går bakover på slagmarken, til tross for Russlands forsøk på å opprettholde offensiven.

Tapstallene kommer i en tid hvor krigen i Ukraina nærmer seg to år, og begge sider har lidt store tap. Ifølge britiske etterretningskilder har Russland mistet et betydelig antall soldater, inkludert både vernepliktige og profesjonelle styrker. Dette har svekket den russiske kampkraften og ført til at Moskva har måttet ty til mer desperate tiltak, som å rekruttere fanger og migranter.

Samtidig har Ukraina gjennomført målrettede angrep mot russiske forsyningslinjer, noe som har ytterligere redusert Russlands evne til å opprettholde en effektiv offensiv. Den ukrainske forsvarsministeren, Mykhajlo Fedorov, bekreftet at Ukraina oppskalerer operasjoner med middels rekkevidde for systematisk å ødelegge fiendens logistikk og forsyningslinjer, slik at de fratas evnen til å iverksette offensive aktiviteter. Keast-Butler advarte også om at Russland trapper opp sin hybride aktivitet mot Storbritannia og Europa.

Hun beskrev hvordan russiske aktører ustanselig angriper kritisk infrastruktur, demokratiske prosesser, forsyningskjeder og offentlig tillit. Dette inkluderer cyberangrep, desinformasjonskampanjer og sabotasje. Ifølge Sky News er det uvanlig at sjefen for GCHQ opptrer offentlig, noe som understreker alvoret i situasjonen. Samtidig har Ukraina allokert over en milliard norske kroner til operasjonene mot russiske forsyningslinjer, noe som viser landets vilje til å fortsette kampen.

Fedorov uttalte at fiendens bakre rekker ikke lenger er en trygg havn, og at Ukraina vil fortsette å presse russiske styrker tilbake





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Ukraina Tapstall Etterretning Putin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nesten ingen kjøper billetter i Entur-appenEntur-appen skulle samle hele kollektiv-Norge, men under 3 prosent av kollektivbillettene i Norge kjøpes gjennom denne appen.

Read more »

Nesten ingen kjøper billetter i Entur-appenEntur-appen skulle samle hele kollektiv-Norge, men under 3 prosent av kollektivbillettene i Norge kjøpes gjennom denne appen.

Read more »

Nesten ingen kjøper billetter i Entur-appenEntur-appen skulle samle hele kollektiv-Norge, men under 3 prosent av kollektivbillettene i Norge kjøpes gjennom denne appen.

Read more »

Nesten ingen kjøper billetter i Entur-appenEntur-appen skulle samle hele kollektiv-Norge, men under 3 prosent av kollektivbillettene i Norge kjøpes gjennom denne appen.

Read more »