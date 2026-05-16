Britisk hangarskip HMS Prince of Wales til sjøs for vurderingsopphold i Norge

HMS Prince of Wales, et britisk hangarskip, er på vei til norske farvann for en mulig vurderingsopphold i Stavanger. Skipets deltakelse i øvelsen Tamber Shield utenfor Bergen og påfølgende havneopphold antyder en større politisk eller strategisk interesse knyttet til norsk-britisk samarbeid, ikke minst når det gjelder øvelses deltakelse og antiterroristtiltak.

Det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales til sjøs og deltar i øvelsen Tamber Shield utenfor Bergen. Skipet kan ankomme Stavanger for et havneopphold denne dagen.

HMS Prince of Wales sin deltagelse i norske farvann symboliserer hvor viktig nordområdene er for våre allierte, med Storbritannia og Royal Navy som de vi samarbeider aller tettest med. HMS Prince of Wales deltar også i NATOs største antiubåtøvelse i Nord-Europa, Dynamic Mongoose, etter oppholdet i Stavanger.





Hangarskip kommer på besøk til StavangerDet britiske HMS Prince of Wales ventes å komme på havnebesøk i Stavanger torsdag.

