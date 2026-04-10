Britisk og norsk forsvar avskrekket russiske ubåter nær undersjøiske kabler i Nord-Atlanteren

Storbritannia og Norge har gjennomført et militæroppdrag for å overvåke og avskrekke russiske ubåter mistenkt for 'ondsinnet aktivitet' nær undersjøiske kabler og rørledninger. Forsvarsministere advarer Russland mot å skade kritisk infrastruktur.

9. april 2026 - 13:20 Storbritannia melder at britisk og norsk forsvar har ledet et militæroppdrag for å avskrekke russiske ubåter mistenkt for 'ondsinnet aktivitet' i Nord-Atlanteren . Den britiske forsvarsministeren John Healy uttalte på en pressekonferanse torsdag at en fregatt, fly og hundrevis av personell overvåket en russisk angrepsubåt og to spion ubåter nær undersjøiske kabler og rørledninger nord for Storbritannia.

Han opplyste at de russiske fartøyene til slutt trakk seg tilbake etter oppdraget som varte i over en måned. I tillegg sendte han en klar beskjed til Russlands president Vladimir Putin:\'Vi ser deres aktivitet over kablene og rørledningene våre, og dere bør vite at ethvert forsøk på å skade dem ikke vil bli tolerert og vil få alvorlige konsekvenser.'\Han understreket samtidig at Storbritannia ikke har bevis på at det har skjedd ødeleggelser på deres kabler eller rørledninger. Hendelsen fant sted i kjølvannet av forsvarsministermøtet i Joint Expeditionary Force (JEF) i Bodø. En av de undersjøiske fiberkablene i Nordsjøen som er av interesse er Havfrue-kabelen, som går fra Esbjerg i Danmark og Kristiansand, til New Jersey i USA, med en arm inn til Irland. Kabelen eies av Google, Meta, Exa Infrastructure og den norske datasenter- og fiberaktøren, Bulk Infrastructure. Merete Caubet, som leder fibedivisjonen i Bulk, opplyser til Digi at de ikke har registrert noen skader på Havfrue-kabelen, eller at noe har vært i fysisk kontakt med kabelen. De har heller ikke fått beskjed om at det er observert aktivitet ved Havfrue i forbindelse med ubåtoperasjonen som media melder om. Caubet forteller likevel at russisk aktivitet ved kabelen har vært registrert tidligere:\'Blant annet sirklet russiske marinefartøyer over kabelen vest for Irland for noen år siden.'\Sommeren 2021 fulgte irske marinefartøyer det russiske spionskipet Yantar i nærheten av et område hvor det ligger flere undersjøiske kabler mellom USA og Europa, blant annet Havfrue. Yantar er offisielt et forskningsfartøy eid av det russiske forsvarsdepartementets direktorat for dyphavsforskning (Gugi), men det antas å bruke undervannsdroner og utstyr ombord til å avlytte og potensielt ødelegge undervannskabler. Kystverket følger også med på mistenkelig aktivitet rundt kabler i norske farvann og har tidvis kontaktet Bulk i slike tilfeller. Caubet sier:\'Vi er oppmerksom på at det er interesse for Havfrue-kabelen, og mer nå enn før.'\Forsvarsminister Tore O. Sandvik forteller at Russland de siste ukene har gjennomført et tokt i nærheten av norske og britiske havområder. Han forklarer at aktiviteten har vært utført av det russiske hoveddirektoratet for dypvannsforskning, også kjent som Gugi. Dette regnes som en del av det russiske forsvaret og et høyt prioritert program for russerne. Sandvik uttaler:\'Dette er en påminnelse om at Russland videreutvikler sin evne til å kartlegge og sabotere vestlig kritisk infrastruktur på store havdyp.'\Han mener at Russland med dette opprettholder sin ambisjon om å true Norges og alliertes interesser. Forsvarsministeren bekrefter at Norge har deltatt i et oppdrag rettet mot den russiske aktiviteten. Han legger til:\'De siste ukene har Norge deltatt i en koordinert militær operasjon med våre allierte. Vi har brukt maritime patruljefly P8 og en fregatt som deltakere i denne aktiviteten. Dette har vi gjort for å markere tydelig overfor Russland at de ikke kan operere skjult i våre farvann. Dette er både avskrekking og forsvar. Norge truer ingen. Russland er kjent med våre fredelige intensjoner, og ingen har interesse av økt spenningsnivå i nordområdene.'\Sandvik understreker også at Norge har et tett samarbeid med Storbritannia og andre nære allierte om beskyttelse og sikring av kritisk infrastruktur





