Britisk par får overraskelse i Marrakech: 300 kroner for å bade

Et britisk par fikk seg en overraskelse da de ankom hotellet de hadde booket gjennom EasyJet Holidays i Marrakech. Paret hadde valgt hotellet på grunn av bassenget og spaavdelingen de hadde sett på bookingsiden.

Et britisk par fikk seg en overraskelse da de ankom hotellet de hadde booket gjennom EasyJet Holidays i Marrakech . Paret hadde valgt hotellet på grunn av bassenget og spaavdelingen de hadde sett på bookingsiden.

Da de kom fram fikk de imidlertid beskjed om at de måtte ut med om lag 300 kroner per person for å bruke det oppvarmede bassenget - i en time. I tillegg ville det koste ytterligere 300 kroner for 20 minutter i jacuzzien og 200 kroner for 20 minutter i et tyrkisk bad (hamam). Paret hadde planlagt å bruke bassenget jevnlig, men hadde ikke råd til det. Hvis de hadde visst det, ville de ha bestilt et annet sted.

Fasilitetene ble fremhevet som en sentral del av ferieopplevelsen, og tilleggskostnader ble ikke tydelig opplyst før kjøpet. Thomas Iversen, fagsjef for forbrukerrettigheter i Forbrukerrådet, sier at kunder som har kjøpt pakkereiser og opplever noe lignende kan klage til pakkereiseselskapet og be om gratis bading. Dette gjelder uansett hvor i verden hotellet ligger. Dersom man har booket hotellet direkte kommer det imidlertid an på reglene i landet du befinner deg i.

I hele EU er det et klarhetskrav i forbrukeravtaler, noe som inkluderer at alle relevante kostnader må presenteres før avtalen blir inngått. Hvis ikke det blir gjort, kan ikke selskapet gjøre kostnadene gjeldende. Et gebyr for bruk av bassenget er overraskende og uvanlig, og er helt klart noe som må informeres klart og tydelig om før avtalen blir inngått dersom hotellet ligger i EU. De reisende kan i slike tilfeller bade gratis.

Hvis hotellet ligger utenfor EU/EØS, er situasjonen annerledes. Vi anbefaler at du leser nøye om hoteller eller feriehuset du planlegger å booke, samt leser brukeromtaler fra andre reisende. Du bør også bestille reisen med et kredittkort, slik at du kan klage til banken dersom noe skjærer seg. EasyJet sier at de går gjennom opplysningene for å tydeliggjøre at bruk av spafasitlistene medfører ekstrakostnader.

De har nå tilbudt paret 500 pund. Vi jobber alltid for å gjøre det tydelige at bruk av hotellfasiliteter kan føre til ekstrakostnader, sier de. Ifølge avisa var det ikke gjort endringer på nettsiden da saken ble skrevet. Tirsdag heter det imidlertid at bruken av disse fasilitetene kan føre til ekstra kostnader, under en liste der ulike tjenester, inkludert spa og basseng, er oppgitt





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Marrakech Easyjet Holidays Basseng Spa Tilleggskostnader

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