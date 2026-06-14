Britisk statsminister beordrer avskjæring av oljetanker fra russisk skyggeflåte i Den engelske kanal

Storbritannia avskjørte en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten etter seks timers operasjon med Royal Marines og National Crime Agency, i samarbeid med Frankrike. Skipet ligger nå til ankervann utenfor Englands sørkyst og blir overvåket for miljørisiko.

Tidlig mandag morgen kunngjorde Storbritannias statsminister Rishi Starmer på sin X‑konto at han hadde gitt ordre om å avskjære en oljetanker som tilhørte den såkalte skyggeflåte n.

Skipet hadde forsøkt å passere Den engelske kanal, og den britiske regjeringen fikk dermed muligheten til å demonstrere sin vilje til å forhindre at russiske varer omgår de omfattende sanksjonene som Vesten har innført etter invasjonen av Ukraina. Starmer beskrev den påfølgende aksjonen som et direkte slag mot Russland og som et tydelig signal til alle som finansierer Vladimir Putins krig om at de ikke lenger kan operere i skyggene.

Operasjonen varte i omtrent seks timer og ble gjennomført av et spesialisert team bestående av kommandosoldater fra Royal Marines og erfarne etterforskere fra National Crime Agency. De danske og franske myndighetene samarbeidet tett med britiske styrker, og felles innsats resulterte i at de klarte å gå ombord på tankskipet og bringe det under kontroll. Etter at man hadde sikret fartøyet, ble det trukket til ankervann utenfor Englands sørkyst, der det nå blir overvåket for potensielle miljø- og sikkerhetsrisikoer.

Det britiske forsvarsdepartementet har uttalt at skipet fortsatt befinner seg der, og at myndighetene vil holde et konstant øye med situasjonen for å forhindre eventuelle lekkasjer eller andre uforutsette hendelser. Bakgrunnen for denne intervensjonen ligger i det såkalte skyggeflåtesystemet, som består av fartøyer fra tredjeland som frakter russisk last i skjul for å omgå Vestens sanksjoner. Disse skipene er ofte eiet av selskaper med uklare eierskapsforhold, er i dårlig teknisk stand, og mangler tilstrekkelig forsikring.

De opererer i gråsonen mellom lovlig handel og ulovlig støtte til den russiske krigsmaskinen, og gjør det vanskelig for myndighetene å spore og stoppe dem. Ved å avskjære den aktuelle oljetankeren har britene sendt et klart budskap om at slike praksiser vil bli møtt med kraftige tiltak, og at internasjonalt samarbeid - som det tette samarbeidet med Frankrike i dette tilfellet - er avgjørende for å håndtere de komplekse utfordringene som skyggeflåten representerer.

Den vellykkede aksjonen viser at en kombinert innsats fra militær, politi og etterretningsorganer kan sette en stopp for ulovlig transport av russiske ressurser, samtidig som den bidrar til å redusere den økonomiske støtten til krigføringen i Ukraina





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Russland Skyggeflåte Oljetanker Sanksjoner Britisk Marine

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