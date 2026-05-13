Britiske aviser: Delfiner bruker hjernekapasiteten til å ruse seg!

Ny dokumentarfilm tyder på at delfiner bruker hjernekapasiteten sin til å ruse seg. Delfiner var filmet med spionkameraer i deres naturlige miljø for å samle bevis på denne forestillingen-

Lytt til saken Delfiner regnes som noen av de mest intelligente dyrene i verden. Nå tyder ny dokumentarfilm på at de bruker hjernekapasiteten til å ruse seg, melder den britiske avisen The Independent.

I dokumentaren om titelen 'Dolphins: Spy in the Pod', laget for BBC One, ble unge delfiner filmet mens de håndterte en spesiell type kulefisk. Når fisken blir provosert, slipper den ut et nervegift. I store doser kan giften være dødelig, men i små mengder gir den en narkotisk effekt. Delfinene ser ut til å ha funnet ut akkurat hvor mye gift de skal få fisken til å slippe.

- Dette var et tilfelle hvor unge delfiner med vilje eksperimenterte med noe vi vet er berusende, sier zoolog og produsent Rob Pilley til Sunday Times, ifølge The Independent. Etter å ha tygget forsiktig på kulefisken og sendt den mellom seg, oppførte delfinene seg svært merkelig. - De hang rundt med snutene i overflaten som om de var fascinert av sitt eget speilbilde, sier Pilley.

Han sammenligner det med trenden for noen år siden, da folk slikket på padder for å få rus. Filmskaperne brukte spionkameraer skjult i falske skilpadder, fisker og blekkspruter, og fikk til sammen 900 timer med opptak av delfiner i deres naturlige miljø





