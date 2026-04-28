Britiske kongeparet gjennomfører statsbesøk til USA etter sikkerhetsbekymringer

Tross nylige sikkerhetshendelser, gjennomførte kong Charles og dronning Camilla et fire dager langt statsbesøk til USA. Kongen holdt en kraftfull tale om felles verdier og støtte til Ukraina, mens besøket styrket de historiske båndene mellom Storbritannia og USA.

Besøket fra det britiske kongeparet til USA ble omgitt av spenning etter den nylige skytingen under korrespondentmiddagen i Washington, der tidligere president Donald Trump var til stede.

Tross bekymringer for sikkerheten ble det fire dager lange statsbesøket gjennomført som planlagt. Under en tale tirsdag ettermiddag lokal tid, adresserte kong Charles den nylige hendelsen som forsøkte å skade USAs ledelse og spre frykt. Med en fast beslomhet sa han at vold aldri vil lykkes. Talen ble møtt med stående applaus, spesielt da han sitert den irske forfatteren Oscar Wilde: «I dag har vi virkelig alt til felles med Amerika, med naturlig unntak for språket.

» Kong Charles brukte også talen til å minne om det kommende 25-årsjubileet for 11. september-angrepene i 2001. Han understrekte Storbritanniens støtte til USA gjennom Nato og FN, og hvordan de to landene har stått side om side i mer enn et århundre. Han fremhøyt også behovet for samme ubøyelige besluttsomhet i dag, spesielt i forhold til å støtte Ukraina og deres modige folk i kampen for en rettferdig og varig fred.

Besøket, som er det første fra Storbritannia til USA siden 2007, markerer en viktig diplomatisk hendelse mellom de to landene. I tillegg til de diplomatiske utvekslingene, ble besøket brukt til å styrke de historiske båndene mellom Storbritannia og USA. Kong Charles og dronning Camilla deltok i en rekke arrangementer, inkludert møter med president Joe Biden og første dam Jill Biden.

De besøkte også landmærker som minner om den felles historien, som Arlington nasjonal kirkegård, der de la ned en krans til minne om de falne. Besøket understreker den fortsatte alliansen mellom de to nasjonene, og deres felles verdier i en tid med globale utfordringer





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kong Charles USA Storbritannia Sikkerhet Ukraina

United States Latest News, United States Headlines

