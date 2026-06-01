Hockeylandslaget har skrevet norsk idrettshistorie og gitt hele Norge et øyeblikk vi kommer til å huske lenge. Nå skal de hylles foran et fullsatt Ullevaal, og det er et spesielt øyeblikk for Norge.

I kveld skal bronseheltene hylles foran et fullsatt Ullevaal . Ifølge TV 2s opplysninger bidro Ole Einar Bjørndalen til fly-løsning. Når hockeygutta har skrevet norsk idrettshistorie og gitt hele Norge et øyeblikk vi kommer til å huske lenge, var det helt naturlig for oss å bidra til at de fikk den hjemkomsten og hyllesten de fortjener, sier Stordalen.

Jeg elsker folk som utfordrer det umulige. Hockeygutta har gjort noe ingen trodde var mulig. Da måtte vi sørge for at reisen hjem ble like spesiell som prestasjonen deres, sier han videre. Ifølge TV 2s opplysninger bidro skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen til at det til slutt ble en løsning på flykrisen.

Petter ringte meg tidligere i dag og spurte hvor stort dette var. Da sa jeg at dette var det største for alle som er glad i hockey, at det er ingenting i nærheten. Da svarte Petter: Så da må vi få de gutta hjem, så de kan bli hyllet på Ullevaal, sier Follestad til TV 2 i går kveld. Så sa han at han ville ha meg med, for det er kjedelig å fly alene.

Jeg syns det er helt fantastisk at de tar bronsemedaljen. Og at folk som har muligheten til å hjelpe dem hjem gjør det. Jeg blir gjerne med jeg. Erik Follestad er tross alt ekspert på feltet, så det var naturlig å invitere ham med.

Han skal gi meg et krasjkurs på veien ned, forberede meg på hva som møter oss og hjelpe det norske folk med å forstå hva disse gutta faktisk har oppnådd. Det var søndag kveld at det ble kjent at hockeylandslaget ikke kom seg hjem fra Sveits i tide til Ullevaal-seansen. Grunnen? Fulle fly.

Nå skal bronseheltene hylles foran et fullsatt Ullevaal, og det er et spesielt øyeblikk for Norge. Det er en stor ære for oss å kunne være en del av denne hyllesten. Jeg er så glad for at jeg kan være med og dele dette med dem, og jeg håper at det blir en fantastisk kveld for alle involverte





