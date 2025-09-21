Bruce Willis' kone rørt over bokens suksess: «Ville vært så stolt»

Emma Heming Willis forteller om ektemannens glede over bokens suksess og deler sine følelser rundt diagnosene.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. I en rørende video deler Bruce Willis ' kone, Emma Heming Willis , sine følelser og tanker rundt suksessen til sin nye bok, « My Unexpected Journey ». I videoen avslører Emma at boken har gått rett inn på annenplass på bestselgerlisten i kategorien bøker med livsstilsråd og veiledning.

Hun forteller om ektemannens kjærlighet for lesing og hvordan han pleide å glede seg over å finne sitt navn på New York Times' bestselgerliste. Emma beskriver hvordan Bruce ville vært utrolig stolt over bokens suksess. Hun kjemper mot tårene mens hun deler sine følelser, og gir et sterkt innblikk i den vanskelige situasjonen de står i. Bruce Willis, som fikk afasi-diagnosen våren 2022, og senere ble diagnostisert med frontotemporal demens (FTD), har måttet avslutte sin Hollywood-karriere. Emma skriver i boken om sine erfaringer som pårørende, og om hvordan hun har håndtert ektemannens sykdom. Hun uttrykker takknemlighet overfor at boken er så godt mottatt, og håper at den vil nå ut til de som trenger den. I videoen forklarer Emma at det å skrive en bok aldri var på hennes «bucket list», men hun innså at hun satt på verdifull kunnskap som hun ønsket å dele. Hun deler også detaljer om hvordan ekteskapet har blitt påvirket av Bruce's sykdom, inkludert beslutningen om å flytte ham til et eget hus hvor han får døgnkontinuerlig pleie. Familien besøker ham ofte, og Emma uttrykker sin dype takknemlighet for støtten og kjærligheten de har mottatt. Videoen er en sterk påminnelse om de utfordringene familier møter når en av deres kjære lider av en alvorlig sykdom. Videoen viser også et tilbakeblikk på en av Bruce Willis´ signatursroller. Emma forteller at hun er i sjokk over bokens suksess, og prøver å fordøye alle følelsene. Hun avslutter videoen med å uttrykke sin dype takknemlighet. Emma Heming Willis, som giftet seg med Bruce Willis i 2009, deler også hvordan hun opplevde de første tegnene på hans sykdom. Hun forklarer at hun ikke forstod hva som var galt i starten, men at diagnosene ga henne svar. Emma har tidligere snakket åpent om hvordan ekteskapet ble utfordret, og om vanskelige tanker om skilsmisse. Boken gir et ærlig innblikk i en familys kamp mot en alvorlig sykdom, og er en hyllest til Bruce Willis' liv og karriere. Det er også en kilde til trøst og håp for andre som er i lignende situasjoner. Emma beskriver i videoen hvordan ektemannens helseproblem har endret livet deres. Hun understreker viktigheten av å være åpen og ærlig om utfordringene, og å søke støtte fra andre





