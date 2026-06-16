Brudd i forhandlingene mellom Styrke og NHO Luftfart

Forhandlingene mellom Styrke og NHO Luftfart om trafikkavtalen har blitt brutt etter uenighet om kravene til trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn. Forhandlingene går nå til mekling hos Riksmekleren.

Bruddet kom i forhandlingene mellom Styrke og NHO Luftfart om trafikkavtalen, som gjelder trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn. Avtalen omfatter drøyt 90 Styrke -medlemmer i helikopterbransjen, fordelt på selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

NHO Luftfart stiller krav som ville medført uakseptabel svekkelse av overenskomsten, sier Styrkes forhandlingsleder Christopher Talgø. Han sier deres krav i forhandlingene er velbegrunnede og ikke vil gi kostnadsøkninger for bedriftene som er omfattet av avtalen. NHO Luftfart, derimot, stiller oss krav som ville medført svekkelse av overenskomsten. Det kan vi ikke akseptere.

Dermed ble forhandlingene brutt, sier Talgø. Forhandlingene går nå til mekling hos Riksmekleren. Meklingsdatoen er ikke bestemt. Dersom partene ikke blir enige i meklingen, kan det bli streik i helikopterbransjen.

Forhandlingene mellom Styrke og NHO Luftfart har vært preget av uenighet om kravene til trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn. Styrke hevder at NHO Luftfarts krav ville ført til uakseptabel svekkelse av overenskomsten, mens NHO Luftfart mener at Styrkes krav ville ført til svekkelse av overenskomsten. Dette har ført til at forhandlingene har blitt brutt og nå går til mekling hos Riksmekleren. Meklingsdatoen er ikke bestemt, men hvis partene ikke blir enige i meklingen, kan det bli streik i helikopterbransjen





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Forhandlinger brudd mellom Styrke og NHO LuftfartBrudd i forhandlinger mellom Styrke og NHO Luftfart om trafikkavtalen for trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen. Avtalen omfatter rundt 90 Styrke-medlemmer ved selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne. Styrke anfører at NHO Luftfart stiller krav som ville medført uakseptabel svekkelse av overenskomsten, mens de selv har velbegrunnede krav uten kostnadsøkninger for bedriftene. Forhandlingene er nå sendt til mekling hos Riksmekleren, og uten enighet kan det bli streik i helikopterbransjen.

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