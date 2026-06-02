Brudd i lønnsforhandlinger mellom HK Norge og NHO Luftfart fører til mekling

Forhandlingene om lønn og vilkår for ansatte i norsk luftfart og reiseliv er brutt sammen, og nå skal riksmekleren inn. HK Norge anklager NHO Luftfart for ikke å imøtekomme medlemmers krav og uttrykker skuffelse. Over 1200 medlemmer er berørt, og dersom meklingen mislykkes er streik et reelt alternativ, noe som kan påvirke norske flyplasser i fellesferien.

Forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart om lønn og vilkår for ansatte i norsk luftfart og reiseliv har brutt sammen, og nå skal meklingen inn.

I en pressemelding tirsdag kveld kunngjorde forbundet at det ikke ble enighet i forhandlingsrunden, noe som fører til at saken sendes til riksmekleren. Konflikten dreier seg primært om lønn, men også spørsmål knyttet til kompetanseutvikling og arbeidsforhold har spilt en sentral rolle. Ifølge HK Norge har arbeidsgiversiden ikke vist tilbøyelighet til å imøtekomme de krav som medlemmer har stilt, og forhandlingsånden har fravært.

Forbundsleder Christopher Beckham uttryker stor skuffelse over utviklingen, og påpeker at de gikk inn i forhandlingene med et klart ønske om å unngå en konflikt. Han leker til at uenighetene har drevet seg langt utover det som er økonomiske spørsmål, og at partene ikke har kunnet diskutere på et konsekvent grunnlag. Overenskomsten som nå er brutt, omfatter over 1200 medlemmer av HK Norge som arbeider i føde, blant annet på innsjekk, gate og billettskranker på norske lufthavner.

Dersom meklingen hos riksmekleren ikke fører til enighet, er streik et reelt og nært forestående alternativ. Selv om en konkret meklingsdato ennå ikke er satt, utgjør situasjonen en alvorlig trussel mot flytrafikken, spesielt med henblikk på den kommende fellesferien. En konflikt i denne perioden kan få alvorlige konsekvenser for reisende og for norsk luftfartsektors omdømme. Partene har tidligere driftet forhandlinger over flere uker, men uten å nå til enighet på de sentrale punktene.

Samtidig påpekerHK Norge at markedet for luftfart og reiseliv er i en oppgangsfase, og at ansatte i bransjen burde få en rettferdig andel av den økonomiske veksten. Dette blir nåAvgjørende for om enigheten kan nås under meklingen eller om konflikten eskalert videre





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