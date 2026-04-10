Brudd i meklingen: Streikefare i byggenæringen

Fellesforbundet og NHO Byggenæringen har ikke blitt enige i den frivillige meklingen. Nå går forhandlingene videre til obligatorisk mekling, med stor streikefare som resultat.

Saken oppdateres. Det har oppstått brudd i den frivillige meklingen i lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen , melder Fellesforbundet i en uttalelse. Forhandlingene overføres nå til obligatorisk mekling. Forbundet uttrykker sterk tro på rettferdigheten i sine krav og at disse vil fremme utviklingen av byggenæringen . De opplever en betydelig streikevilje blant medlemmene i bedriftene, dersom det skulle bli nødvendig, forteller forbundssekretær Joachim Espe i pressemeldingen.

Forhandlingene mellom partene omfatter lønns- og arbeidsvilkår for rundt 17.000 ansatte i byggenæringen, ifølge Fellesforbundet. Espe informerer om at nesten alle medlemmer som er underlagt Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) vil bli tatt ut i streik i første uttak. Dersom partene ikke oppnår enighet hos riksmekleren innen fristen, som er satt til senest 14. april, vil disse medlemmene bli tatt ut i streik. Espe poengterer at dette vil ha en alvorlig innvirkning på arbeidsgiverne, men uttrykker samtidig håp om en løsning gjennom meklingen hos Riksmekleren.\Fellesforbundets krav er rettet mot å forbedre lønns- og arbeidsforholdene i byggenæringen. Dette inkluderer blant annet krav om økte lønninger, bedre pensjonsordninger og sikrere arbeidsforhold. Bakgrunnen for konflikten er partenes uenighet om hvordan disse kravene skal imøtekommes. NHO Byggenæringen har på sin side fremmet argumenter om at økonomiske realiteter og konkurransesituasjonen i bransjen setter begrensninger for hvor mye de kan tilby. Det er ventet at meklingen hos Riksmekleren vil bli krevende, og at det vil bli lange forhandlinger før en eventuell avtale kan komme på plass. Streikefaren er reell, og konsekvensene av en streik vil kunne bli store for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Stans i byggeprosjekter, forsinkelser og økonomiske tap er mulige utfall. Partene er enige om viktigheten av å finne en løsning, men står langt fra hverandre i sine posisjoner.\Det er viktig å merke seg at utfall av forhandlingene kan påvirke andre bransjer og lønnsoppgjør i fremtiden. Resultatet vil gi en indikasjon på hvor grensen går for hva som er akseptabelt for både arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge. Fellesforbundet har signalisert at de er forberedt på en langvarig konflikt hvis det kreves for å oppnå sine mål. Samtidig er det interesse fra begge sider å unngå en konflikt som vil være skadelig for alle parter. Det er flere faktorer som vil spille inn i meklingen, inkludert økonomiske forhold, politiske signaler og arbeidsmarkedets situasjon. Riksmeklerens rolle vil bli å forsøke å finne et kompromiss som begge parter kan leve med. Forhandlingene vil være intense og det er usikkert om en løsning kan oppnås innen fristen. Dersom det ikke blir enighet, kan streik bryte ut i byggenæringen, med store konsekvenser for mange. Det er viktig å følge med på utviklingen i saken og være forberedt på ulike utfall





