Brudd på våpenhvile: Israelske angrep og landsbyrasering i Sør-Libanon

Til tross for en innført våpenhvile har israelske styrker fortsatt angrep i Sør-Libanon, inkludert bombinger og bulldosing av landsbyer. Libanons statsminister fordømmer angrep mot franske FN-soldater.

Al Jazeera rapporterer at landsbyene Beit Leif, Qantara og Toulines i Sør-Libanon ble angrepet. Dette skjer til tross for at Hizbollah -militsen tidligere har uttalt at de vil respektere våpenhvile n som trådte i kraft torsdag kveld, forutsatt at Israel innstiller sine egne angrep mot landet. Den israelske hæren har bekreftet at nye angrep ble gjennomført lørdag, og hevder at disse var rettet mot individer som nærmet seg det Israel definerer som den gule linjen.

Denne linjen, som Israel tidligere har etablert, deler Gazastripen i to og skiller israelskokkuperte områder fra der sivilbefolkningen er pålagt å oppholde seg. Selv om det også er innført våpenhvile i Gaza, har flere palestinere blitt skutt og drept etter å ha nærmet seg denne linjen, ifølge israelske myndigheter. Libanons statsminister Nawaf Salam har sterkt fordømt et angrep på franske soldater tilhørende FNs fredsbevarende styrke, Unifil, i Sør-Libanon. Salam uttalte på plattformen X at han på det sterkeste fordømmer dagens angrep på franske Unifil-soldater og krever en umiddelbar etterforskning av hendelsen, samt at de ansvarlige stilles til ansvar. Ifølge en talsperson for Unifil fant hendelsen sted i Ghandouriyeh i Sør-Libanon. Samtidig fortsetter Israel den omfattende rivingen av bygninger i flere landsbyer i Sør-Libanon. Al Jazeera observerte at pansrede bulldosere ble benyttet i dette arbeidet. Den libanesiske avisen L'Orient-Le Jour rapporterer at israelske styrker natt til lørdag også detonerte kraftige sprengladninger i boligområder i en rekke landsbyer. Øyenvitner beskrev overfor avisen at bakken ristet som under et jordskjelv som følge av sprengningene, noe som indikerer en bevisst og ødeleggende strategi som bryter med prinsippene for en fredelig løsning og den etablerte våpenhvilen. Dette skaper en spent situasjon i regionen, hvor usikkerheten rundt fortsatt konflikt er stor





