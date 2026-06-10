Bruk statens innkjøpsmakt for å bygge digital kompetanse

Helseministeren har varslet et stort mangel på helsepersonell innen 2040. Tek Norge foreslår at staten bruker sin innkjøpsmakt til å sikre at nyutdannede får chansen i offentlige konsulentkontrakter, slik at den digitale kompetansen bygges opp for å møte fremtidens utfordringer i helsesektoren.

Det kan bli vondt å bli gammel og syk her i landet. Helseministeren har varslet at Norge vil mangle over 40 000 årsverk i helsevesenet innen 2040, og at teknologi og kunstig intelligens må være en del av løsningen.

Øyvind Husby, direktør i Tek Norge, foreslår å bruke statens innkjøpsmakt til å bygge den kompetansen landet trenger. Under Tek-konferansen 2026 overleverte han rapporten Nordisk mesterskap i KI til digitaliseringsminister Karianne Tung. Norge endte på fjerdeplass i konkurransen. Det er imidlertid et paradoks: teknologi bygger seg ikke selv, den krever unge med digital kompetanse.

Derfor er utviklingen i konsulentbransjen et varsel. Hos Deloitte er inntaket av nyutdannede nesten halvert på to år, og lignende bilder sees hos flere store konsulentselskaper. Årsakene strekker seg fra kunstig intelligens til økonomisk usikkerhet og global uro. Sysselesettingen i bransjen falt over 4 prosent på et halvår, og Norge har fra før langt færre IT-spesialister enn nabolandene.

Alle har fordelt ved at de unge er med på laget. Det offentlige får fersk kompetanse, samtidig som den digitale kompetansen alle er avhengig av bygges, ikke minst innen helse. Samfunnet får en sterk konsulentbransje som omstiller seg raskt, og de unge får en god start. Medlemmene forteller at dette er langt mindre et problem i det private, der team og leveranser kjøpes opp og resultatet teller.

Den strukturelle barrieren ligger i det offentlige, som er en av de største kjøperne av konsulentkompetanse. Staten vurderer praktisk talt enkeltpersoners CV og krever mange års erfaring, noe som utelukker de nyutdannede. Dette har vi løst før: Norge krever allerede at leverandører bruker lærlinger i offentlige kontrakter. Vi bruker innkjøpsmakten til å slippe de unge inn.

Det samme prinsippet bør gjelde for nyutdannede fra høyere utdanning. Løsningen koster ingenting: det offentlige kan vurdere kompetansen i teamet samlet, ikke bare hver enkelt CV. Tildelingskriterier kan premiere at juniorer inkluderes, og anskaffelsesregler kan justeres i samme retning. Da bygger innkjøpsmakten talent i stedet for å bremse det.

Tek Norge er villig til å samarbeide med myndighetene om dette. Vi deler helseministerens bekymring og utdanningsministerens mål. Nå handler det om å la statens egne innkjøp bygge den kompetansen Norge trenger mest





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KI Helse Innkjøp Kompetanse Konsulentbransjen

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