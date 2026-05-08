Bruno Fernandes kåret til den beste spilleren i England denne sesongen

Bruno Fernandes er av fotballjournalistforeningen FWA kåret til den beste spilleren i England denne sesongen. Som kaptein har Fernandes hjulpet United til tredjeplass i årets Premier League-sesong når det gjenstår tre kamper. Mye skal til om det også ikke blir plasseringen til slutt. Fernandes er bare én målgivende pasning unna å tangere assistrekorden i Premier League. Kevin De Bruyne og Thierry Henry slo begge 20 målgivende pasninger på en sesong i sin tid i toppdivisjonen i England. Portugiseren er den første United-spiller til å få FWA-prisen siden Wayne Rooney tilbake i 2010. Fernandes fikk i alt 45 prosent av stemmene blant de over 900 FWA-medlemmene. Rice fikk 28 stemmer færre på annenplass, mens Haaland endte som nummer tre. Nordmannen fikk FWA-prisen i 2023. Manchester City-spiller Khadija Shaw ble kåret til den beste kvinnelige spilleren. Den jamaicanske spissen har scoret 19 mål på 21 seriekamper denne sesongen og vært en sterk bidragsyter til at City har vunnet tittelen. Mest prestisje ligger det i å vinne prisen for sesongens spiller som stemmes fram av spillerne selv gjennom spillerforeningen PFA. Den deles ut senere.

