Brutale droneangrep mot hjelpearbeidere i Kherson vekker internasjonale reaksjoner

FN og World Central Kitchen ble målskiver for russiske droneangrep i Kherson, noe som har ført til anklager om krigsforbrytelser og sterke reaksjoner fra det internasjonale samfunnet.

Onsdag morgen ble den ukrainske byen Kherson rammet av to separate og målrettede droneangrep som gikk direkte etter humanitære hjelpearbeidere. Både FNs nødhjelpskontor, OCHA, og den anerkjente hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen bekreftet at deres kjøretøy ble truffet i løpet av hendelsene.

Situasjonen var kritisk, og dessverre resulterte angrepene i at en lokal innbygger mistet livet, ifølge en offisiell uttalelse fra World Central Kitchen. FN-staben som var involvert i transporten ble evakuert i sikkerhet, men hendelsen har skapt sjokkbølger gjennom det internasjonale samfunnet. Konvoien fra OCHA var i ferd med å levere livsviktige måltider og nødvendige matvarer til et humanitært senter i Ostriv, et område hvor tilgangen på mat er ekstremt begrenset.

Dette er en av de få gjenværende rutene som sikrer at sivilbefolkningen i dette området får tilgang til grunnleggende ernæring, noe som gjør angrepet spesielt graverende. Senere samme dag eskalerte situasjonen ytterligere da et pansret kjøretøy tilhørende restaurantpartneren California, som samarbeider med World Central Kitchen, ble angrepet av en drone mens det leverte varm mat i Kherson. Dronen traff bakenden av kjøretøyet mens det var i bevegelse.

Selv om ingen i bilen ble skadet i dette spesifikke tilfellet, fikk kjøretøyet omfattende materielle skader. Grunnleggeren av World Central Kitchen, José Andrés, har reagert med vantro og sinne. Han betegner dagens angrep på humanitære hjelpearbeidere som regelrette krigsforbrytelser og understreker at verden ikke kan akseptere at slike hendelser blir den nye normalen.

Andrés retter en spesielt skarp kritikk mot Russland, og påpeker det absurde i at en nasjon som er fast medlem av FNs sikkerhetsråd, samtidig velger å angripe kjøretøy merket med FN-symboler. Han maner til at krigen og lidelsene må ta slutt umiddelbart for å hindre flere tap av menneskeliv. Eksperter på militær strategi, inkludert Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole, forklarer at dette ikke er tilfeldige hendelser, men en del av en bevisst russisk strategi.

Det er ifølge Røseth en velkjent taktikk å angripe sanitets- og hjelpetjenester på den ukrainske siden for å svekke landets evne til å reparere skader og gi nødvendig medisinsk hjelp til sårede. Han bemerker at det ikke er overraskende at også personell fra internasjonale organisasjoner blir mål, da russiske styrker i økende grad ser ut til å ignorere skillet mellom militære og ikke-militære mål nær frontlinjen.

FNs generalsekretær har også sendt ut en klar beskjed om at folkeretten og den internasjonale humanitærretten må respekteres til enhver tid, uansett omstendigheter. På den andre siden har russiske kilder forsøkt å rettferdiggjøre angrepene. En russisk Telegram-kanal knyttet til droneoperatører i styrkegruppen Dnipro publiserte en video hvor de hevdet at FN-kjøretøyet befant seg i en såkalt rød sone ved Kherson. De påsto at det ikke forelå noen offisielle godkjenninger eller sikkerhetskorridorer for misjonen.

Videre hevdet de, uten å legge frem konkrete bevis, at ukrainske styrker tidligere har misbrukt humanitære emblemer for å transportere ammunisjon eller evakuere soldater. De omtalte derfor bilen som transport med dobbelt formål og dermed et legitimt mål. FN har imidlertid avvist disse påstandene og presisert at oppdraget var varslet til alle involverte parter på forhånd. I henhold til Konvensjonen om sikkerheten til FN-personell er slike angrep strengt forbudt.

Samtidig som hjelpearbeiderne ble angrepet, ble Ukraina utsatt for et av de mest massive luftangrepene siden invasjonens start. I løpet av natten avfyrte russiske styrker nesten 800 droner og 56 missiler, med hovedvekt på hovedstaden Kyiv. Angrepet var ekstremt intenst og varte i nesten 24 timer sammenhengende, hvor både ballistiske missiler og kryssermissiler ble brukt i en koordinert innsats. Dette omfattende angrepet resulterte i at minst 14 ukrainere ble drept og over 80 personer ble såret.

Kombinasjonen av målrettede angrep mot humanitær hjelp og massive bombeangrep mot sivil infrastruktur tegner et dystert bilde av situasjonen i Ukraina, hvor beskyttelsen av sivile og nøytrale hjelpearbeidere ser ut til å være i ferd med å forsvinne fullstendig





