Bryan Mbeumo tangerer rekorden og United tar tredjeplassen

Portugiseren Bryan Mbeumo scorer sitt 20. mål og tangerer lagkameraten i rekorden for flest mål i en Premier League-sesong. United sikret med det tredjeplassen og avanserte til Champions League.

I det 76. minutt serverte portugiseren lagkamerat Bryan Mbeumo som økte ledelsen til 3–1. Dermed tangerer han rekorden til ingen ringere enn Thierry Henry (2002/03) og Kevin De Bruyne (2019/20).

Med én gjenstående kamp denne sesongen har Fernandes mulighet til å assistere sitt 21. mål og trone alene øverst. Med bare to minutter etter at Nottingham Forest hadde utlignet til 1-1, sendte Matheus Cunha United i ledelsen på ny. Men like før scoringen ble Bryan Mbeumo truffet i armen innenfor sekstenmeteren, som gjorde at dommeren ble sendt til VAR-skjermen. Etter sjekken opplyste dommer Michael Salisbury at han sto ved avgjørelsen og målet ble stående.

Det fikk Gary Neville til å reagere. – Faktisk, det er latterlig. Jeg kan ikke tro hva jeg nettopp har sett. Det var hands.

Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Neville. United vant til slutt 3–2 over Nottingham Forest, og sikret med det tredjeplassen i årets Premier League-sesong





