Bryne-kaptein ser fremover etter kaoset

Bryne-kaptein Eirik Saunes legger vekt på at laget sett fremover etter at tre viktige spillere forlot klubben. Flere nye spillere har kommet til, og Saunes er sikker på at Bryne kan holde seg i Eliteserien.

Eirik Saunes , som er en del av Bryne s kapteinsteam, sier at alle spillerne i klubben nå skal fokusere fremover. Han erkjenner at situasjonen som oppstod etter at Robert Undheim, Axel Kryger og Jens Husebø forlot Bryne etter å ha krevd trenerenystems avgang, var tøff å håndtere. Men han er nå sikker på at spillergruppen vil klare å stå samlet. Saunes understreker at alle er enige om å se fremover og dra i samme retning, og at fokus nå ligger på å holde Bryne i Eliteserien .

Han sier at gruppa har alltid vært en sterk spillergruppe og at de har ti kamper igjen i Eliteserien hvor hvert eneste poeng er viktig.\Bryne har hentet inn en rekke nye spillere for å styrke troppen etter sommerens opprykk. Saunes mener at disse forsterkningene har gitt laget et løft. Han forteller at alle er klare for å legge kaoset bak seg og holde Bryne i Eliteserien.\Saunes sier at alle kamper er viktige, spesielt på hjemmebane, og at de kommende kampene mot Tromsø blir spennende da det er en sjans til å ta tre poeng mot et lag som har et par tidligere Bryne-spillere. Han avslutter med at de skal spille med blikket og brystkassen hevet og se fram mot ti gode kamper som gjenstår i Eliteserien





tv2sport / 🏆 13. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Bryne Eliteserien Eirik Saunes Drama Kaptein Trener Forsterkninger

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Den største sorgen jeg har opplevdSTAVANGER (TV 2): Robert Undheim (33) snakker for første gang ut om avskjeden med Bryne.

Les mer »

Flere skadede etter bussvelt i Sverige: E4 sørgående holdes stengtUlykken skal ha skjedd på E4 like nord for Linköping og rundt 50 personer skal ha vært om bord.

Les mer »

Flere skadede etter bussvelt i Sverige: E4 sørgående holdes stengtUlykken skal ha skjedd på E4 like nord for Linköping og rundt 50 personer skal ha vært om bord.

Les mer »

Flere skadede etter bussvelt i Sverige: E4 sørgående holdes stengtUlykken skal ha skjedd på E4 like nord for Linköping og rundt 50 personer skal ha vært om bord.

Les mer »

Flere skadede etter bussvelt i Sverige: E4 sørgående holdes stengtUlykken skal ha skjedd på E4 like nord for Linköping og rundt 50 personer skal ha vært om bord.

Les mer »

Flere skadede etter bussvelt i Sverige: E4 sørgående holdes stengtUlykken skal ha skjedd på E4 like nord for Linköping og rundt 50 personer skal ha vært om bord.

Les mer »