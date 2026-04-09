Buchardt om fritidsboligmarkedet: 'Vi er litt mer følelsesstyrt'

Anders Buchardt, eiendomsinvestor og sønn av Arthur Buchardt, deler sine tanker om fritidsboligmarkedet og hvordan deres investeringer i skisteder som Hafjell og Kvitfjell er preget av en langsiktig og følelsesstyrt tilnærming. Han diskuterer viktigheten av 'varme senger', utfordringene i markedet og håpet om at de seriøse aktørene vil overleve de økonomiske tider.

I alle bransjer hvor det er tendenser til litt boom, så tiltrekker det seg opportunister og lykkejegere med kort horisont. Det har fritidsboligmarkedet definitivt vært preget av, sier Anders Buchardt , eiendomsinvestor og sønn av Arthur Buchardt . Buchardt -familien har gjennom årene investert tungt i skisteder som Hafjell, Kvitfjell, Oppdal og Hemsedal. Med enorme investeringer og reinvestering av overskudd, har de satset langsiktig på utvikling av destinasjonene.

Buchardt understreker at de har tilført mer kapital enn de har tatt ut, og at de har en mer følelsesstyrt tilnærming til investeringene, spesielt i Hafjell. Den sterke tilknytningen til Innlandet, hvor de fleste hyttene og kjente skidestinasjonene ligger, spiller også en rolle i deres engasjement. Videre påpeker han at bygging av fritidsboliger har vært et viktig virkemiddel for å skaffe kapital til å satse enda tyngre på reiselivsbedriften. Buchardt eier og driver skianleggene i Hafjell og Kvitfjell, og han ser på bygging av fritidsboliger som en viktig del av den helhetlige strategien for å sikre lønnsomhet i skianleggene. \ Buchardt fremhever viktigheten av 'varme senger' – hotellrom og utleieleiligheter – for å sikre gjester i skianleggene uka gjennom. Dette er viktig for å opprettholde en levende destinasjon, selv om utleie i seg selv kan være ulønnsomt. Han illustrerer dette med et eksempel fra Hafjell, hvor inntektene fra salg av hytter og tomter etter pandemien ble brukt til å bygge utleieleiligheter, serveringslokaler og skiutleie. Buchardt stiller spørsmål ved hvem som utvikler og eier i fjellet, og håper at de som tenker langsiktig og seriøst vil bli stående igjen. Han mener at tyngre økonomiske tider, som vi opplever nå, kan føre til at opportunister forsvinner, mens de mer etablerte og langsiktige selskapene vil fortsette å investere i destinasjonene. Han uttrykker bekymring for at innovasjon og lokal verdiskaping kan gå tapt hvis de seriøse aktørene forsvinner, og understreker at det vil ta tid å bygge det opp igjen.\ Buchardt mener at fritidsboligmarkedet er inne i en mer sunn fase. Han erkjenner at det er tøffe tider også for de mer etablerte selskapene i bransjen. Han håper at de seriøse og langsiktige aktørene vil klare å stå gjennom de økonomiske utfordringene, da det er mange dyktige folk, imponerende virksomheter og mye innovasjon og lokal verdiskaping som kan stå i fare. Buchardt ser ikke for seg at renten vil falle drastisk i nærmeste fremtid, noe som ytterligere forsterker hans forventning om en mer stabil periode i fritidsboligmarkedet. Han avslutter med å bekrefte at det er brent av en del kapital som aldri kommer tilbake, og at det er viktig å fokusere på langsiktig og bærekraftig utvikling i bransjen





