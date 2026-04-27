Budkov Kjær stoppet av Medvedev i Madrid Open

Nicolai Budkov Kjær tapte 3-6, 2-6 mot Daniil Medvedev i tredje runde av Madrid Open, men viste lovende takter mot en verdensstjerne.

Nicolai Budkov Kjær viste glimt av sitt talent, men klarte ikke å true den 7. seedede Daniil Medvedev i tredje runde av Madrid Open . Selv om den unge nordmannen viste perioder med imponerende spill, var forskjellen i erfaring og rutine for stor mot en spiller av Medvedevs kaliber.

Kampen endte med 3-6, 2-6 til Medvedev, etter en innsats fra Kjær som likevel kan sees på som positiv. Den 19 år gamle Kjær kom seg imponerende langt i turneringen, og å nå tredje runde i et ATP Masters 1000-arrangement er en betydelig prestasjon i seg selv. Kampen mot Medvedev startet imidlertid vanskelig for nordmannen.

Medvedev brøt Kjærs serve allerede i det første gamet, og selv om Kjær klarte å holde sitt neste servegame, ble han brutt igjen og havnet raskt under 1-4. Kjær viste likevel kampvilje og klarte å bryte tilbake, og skapte et øyeblikk av spenning da Medvedev var i ferd med å avgjøre settet. Dessverre for Kjær, svarte Medvedev umiddelbart med å bryte tilbake, og sikret seg det første settet med 6-3.

I det andre settet åpnet Kjær sterkt med et tidlig servebrudd, noe som ga håp om en snuoperasjon. Men Medvedev, rangert som nummer 10 i verden, viste hvorfor han er en av de beste spillerne i verden ved å heve nivået sitt og ta full kontroll over kampen. Han vant settet komfortabelt med 6-2, og sikret seg dermed en plass i neste runde.

Selv om resultatet ikke ble som Kjær håpet på, er det viktig å huske at han møtte en svært sterk motstander, og at han har vist lovende takter gjennom hele turneringen. Etter kampen kom Medvedev med rosende ord om sin motstander. Han fortalte at han kjenner Kjær godt, da de har trent sammen i Monaco.

Medvedev uttrykte tro på at Kjær har et stort potensial og kan bli en toppspiller i fremtiden, men understreket samtidig viktigheten av å ta stegene gradvis. Han spøkte med at han ikke ønsket å gi Kjær en for tidlig stor seier, da han mente det kunne legge et unødvendig press på den unge nordmannen. Medvedev var også fornøyd med sitt eget spillenivå, og sa at han måtte være hundre prosent fokusert for å vinne kampen.

Han uttrykte tilfredshet med nivået han leverte, og viste at han er i god form foran de kommende turneringene. For Kjær vil denne erfaringen være verdifull, og han kan bruke den til å videreutvikle sitt spill og klatre på verdensrankingen. Å nå tredje runde i Madrid Open er et viktig skritt i hans karriere, og det viser at han har potensial til å bli en av de beste tennisspillerne i verden.

Han har vist at han kan konkurrere mot de beste, og med hardt arbeid og dedikasjon kan han oppnå store ting i fremtiden. Denne kampen vil utvilsomt gi ham motivasjon til å fortsette å trene og forbedre seg, og vi kan forvente å se mer av Nicolai Budkov Kjær på de store tennisarenaene i årene som kommer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Madrid forbereder stor troppomleggingReal Madrid planlegger en omfattende omstrukturering av laget før neste sesong, med potensielle avreiser for opptil ni spillere. President Florentino Pérez leder prosessen for å skape en mer dynamisk og konkurransedyktig tropp.

Read more »

Rosenborg og Brann delte poengene – Arsenal leder Premier LeagueRosenborg og Brann spilte uavgjort i en snørik kamp i Trondheim. Arsenal økte forspranget i Premier League, mens Viking fortsetter sin seiersrekke. Nicolai Budkov Kjær avanserte i Madrid Open, og Champions League-semifinalen mellom Bayern München og Barcelona er fortsatt åpen.

Read more »

Budkov Kjær videre etter storspillLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Read more »

Kjær avanserer til 3. runde i Masters 1000-turneringDen norske tennisspilleren Kjær slo canadieren Shapovalov 6-2, 6-1 og er klar for 3. runde i en stor turnering. Han møter nå Daniil Medvedev.

Read more »

Stjerne sliter med magevirus – trakk seg fra Eikeri-kamp i MadridGikk rett videre uten å spille.

Read more »

Mourinho åpen for retur til Real MadridJosé Mourinho har signalisert at han er åpen for å returnere som manager for Real Madrid, etter spekulasjoner om at han kan erstatte Álvaro Arbeloa. Han har tidligere ledet klubben fra 2010 til 2013 og er også linket til Chelsea og Benfica.

Read more »