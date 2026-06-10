Budsjett for 2026 vedtatt med fokus på samarbeid, studentboliger og flomsikring

Byrådet og partiene har blitt enige om budsjettjusteringer som satser på private samarbeid, flere studentboliger, bedre parkeringsmuligheter og omfattende flomsikring i Bergen.

Byrådet, samarbeidspartiene og de uavhengige representantene Amina Amin og Anne Margrete Bollmann har nå blitt enige om budsjettjusteringene for 2026. Avtalen innebærer at kommunen skal legge mer vekt på samarbeid med private og ideelle aktører, øke antallet studentboliger og etablere flere parkeringsplasser i Bergen sentrum.

Det er et tydelig signal om at Bergen vil satse på en mer bærekraftig og inkluderende byutvikling der både næringsliv, frivillige organisasjoner og studenter får en viktig rolle i utformingen av framtidens byrom. Gjennom en balansert fordeling av midler vil både kultur, barn og unge og infrastruktur få nødvendig støtte, samtidig som man adresserer konkrete utfordringer som flomsikring og strandsonesaker. Ifølge Bergenslistens gruppeleder Trond Tystad var det mange som spådde kaos da så mange partier skulle samarbeide om budsjettet.

Tystad understreker at prosessen har vist en evne til konstruktiv forhandling og at man har kunnet finne felles løsninger på tvers av politiske skillelinjer. Chris Jørgen Rydland, gruppeleder for Høyre, opplyser at justeringene vil{} bli endelig behandlet i bystyret den 17. juni. Rydland forklarer at cirka 7,5 millioner kroner blir flyttet mellom drift og tilskudd. En del av pengene går til barn og unge, en annen del til kultur og til byutviklingsprosjekter.

Den største postens målgruppe er Hopsfossen i Fana, hvor flombeskyttelse skal styrkes for å forebygge framtidige oversvømmelser. I tillegg settes det av midler til å rydde opp i langvarige strandsonesaker og i kommunens klagesaker, noe som skal bidra til raskere saksbehandling og bedre innbyggerdialog. Budsjettet inneholder også konkrete støtteordninger til lokalt engasjement. Det avsettes 100 tusen kroner til Buekorpsenes dag, en tradisjon som feires med stor entusiasme i byen.

Videre vil Bergen City Marathon få økonomisk støtte som skal sikre at løpsarrangementet kan fortsette å tiltrekke seg både nasjonale og internasjonale deltakere. Wergeland kulturarena og Fjordsteam får også midler for å kunne levere høykvalitets kulturtilbud til befolkningen. Samlet sett viser den nye økonomiske planen at kommunen har et helhetlig perspektiv som kombinerer infrastruktur, kultur og sosial støtte, og at den er klar til å møte kommende utfordringer med en solid finansiell ramme





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Budsjett 2026 Bergen Flomsikring Studentboliger Kultur

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