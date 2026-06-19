Burnhams seier i suppleringsvalg kan People endre Labour

Andy Burnhams seier i Makerfield-valget åpner for en mulig utfordring mot Keir Starmers ledelse. Les om konsekvensene for Labour og de høyere valgdeltakelsen.

Andy Burnham , en langtidsmedlem av Labour , har vunnet et suppleringsvalg i Makerfield i Manchester. Dette resultatet kan ha vidtrekkende konsekvenser for partiledelsen og statsminister Keir Starmer s posisjon.

Burnham sikret seg en plass i parlamentet etter en seier over 13 andre kandidater, inkludert Robert Kenyon fra Reform UK, som likevel ble drøyt 20 prosentpoeng bak. I sin takketale uttalte Burnham at kvelden kunne være et vendepunkt for Labour og en siste sjanse til at partiet endrer seg. Burnham, som har vært ordfører i Stor-Manchester i tre perioder, tilhører partiet myke venstreside og har vært en skarp kritiker av Starmer.

Mange innen Labour ser til ham som en mulig ny partileder og statsminister. Tidligere har slike stillinger bare vært tilgjengelige for parlamentsmedlemmer, men nå har Burnham muligheten til å utfordre Starmer dersom han får støtte fra minst 81 av Labours rundt 400 medlemmer i Underhuset, noe som antas å være mulig. Starmer har sagt han vil kjempe forå holde på tillitsvalget, mens Burnhams tilhengere håper han overlater roret uten kamp.

Det er bekymringer for at en intern maktkamp kan svak partiet. Valgdeltakelsen i Makerfield var 58,7 prosent, drøyt 6 prosentpoeng høyere enn i det nasjonale valget for to år siden, og det er over 40 år siden deltakelsen i et suppleringsvalg var høyere enn i et generelt valg. Torsdagens valg inkluderte også to skotske valgkretser. I Aberdeen South vant konservative kandidat Douglas Lumsden og tok et mandat fra Det skotske nasjonalistpartiet (SNP).

SNP beholdt imidlertid mandatet i Arbroath and Broughty Ferry, der Lara Bird vant valget





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