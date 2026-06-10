Burnley har fått medhold i et erstatningskrav mot Everton fordi Everton brøt Premier Leagues økonomiske regler i 2021/22. Everton må betale over 500 millioner kroner i erstatning og renter, men klubben har anket og advarer om farende presedens.

Burnley har fått medhold i sitt erstatningskrav mot Everton etter at sistnevnte brøt Premier League s økonomiske regelverk. Hele saken har sin opprinnelse i sesongen 2021/2022, da Everton ble funnet skyldig i å ha brutt ligaens regler for lønnsomhet og bærekraft, kjent som Profitability and Sustainability Rules ( PSR ).

Burnley mente at Evertons regelbrudd direkte påvirket klubbens egen evne til å unngå nedrykk fra Premier League, og fremsatte derfor et erstatningskrav for de økonomiske tapene som skulle følge av dette. En uavhengig kommisjon som ble oppnevnt av Premier League har nå gitt Burnley rett i sitt krav. Avgjørelsen innebär at Everton må betale 26 millioner pund i erstatning, pluss ytterligere 9 millioner pund i renter. Samlet sett utgjør dette et beløp på omtrent 444 millioner norske kroner.

Everton har allerede ankatt avgjørelsen. I en offentlig uttalelse erklærer klubben at de er overbevist om at vedtaket er grunnleggende feil både i juridisk forstand og når det gjelder faktagrunnlaget. De advarer om at denne avgjørelsen setter en farlig presedens for engelsk fotball, fordi den er konstruert på en måte som理论的t kan gjøre at enhver klubb kan operere utenfor regelverket til enhver tid i løpet av en sesong.

Saken kan haStore re deg konsekvenser og sætte en presedens for fremtidige erstatningssøker mellom klubber i Premier League dersom økonomiske overtramp fører til sportslige eller finansielle konsekvenser for andre lag. Dette vicer en viktig prøve på hvordan finansielt regulering i fotballen kan ha direkte konsekvenser for konkurranseforhold mellom klubbers right





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