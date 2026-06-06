Go-Ahead har brukt nesten 470 millioner kroner på buss og taxi for togavganger på Sørlandsbanen siden 2019, noe som har ført til omfattende kritikk fra SV. Totalbeløpet for fire fjerntogstrekninger de siste ti årene er 1,3 milliarder kroner. Samtidig er det kjent at kronprinsesse Mette-Marit satt på liste for lungetransplantasjon, og SpaceX planlegger en børsnotering som kan skaffe oljefondet store gevinster.

Buss for tog er en kjent syn for passasjerer på Sørlandsbanen . Det har kostet togselskapet 470 millioner kroner siden 2019, ifølge NRK. Sørlandsbanen har vært rammet av store problemer med både jernbanelinjen og materiell de siste årene.

Siden Go-Ahead overtok driften i 2019, har de brukt nær en halv milliard på buss og taxi for togavganger. Det er et helt ekstremt høyt tall, sier administrerende direktør Emil Eike i Go-Ahead. De siste ti årene er det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de fire fjerntogstrekningene, ifølge kanalen. Det gjelder Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Britiske Go-Ahead sier de har tapt 530 millioner kroner på satsingen i Norge. Da har staten fra før støttet driften med rundt 500 millioner kroner i året. SVs transportpolitiske talsperson Anne Lise Gjerstad Fredlund kaller det et politisk nederlag, og mener høyresiden har eksperimentert med privatisering og oppstykking av jernbanen. Dette viser hvor feil prioriteringene har vært.

SV mener vi trenger en samlet og sterk offentlig jernbane som setter passasjerene foran anbud og selskapsstruktur. I Norge transplanteres det rundt 30 lunger hvert år. I fjor kom fire av disse fra utlandet - alle fra Sverige. Samtidig doneres det omtrent 120 lunger hvert år i Norge.

Norge samarbeider med Sverige, Danmark, Finland, Island og Estland om utveksling av donororganer gjennom organisasjonen Scandiatransplant. Organene tilbys først lokalt og i hvert hjemland, før de tilbys de andre landene. Hvert transplantasjonssenter har egne organkoordinatorer. De får beskjed fra sykehus som har en mulig donor.

Alle lungetransplantasjoner i Norge gjennomføres ved Rikshospitalet. Der er 750 slike operasjoner gjort siden 1990. Fredag ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun på kort varsel kan bli tilbudt lunger fra et av disse landene for operasjon.

Kronprinsessens helse har blitt dårligere av lungefibrose de siste månedene. Oljefondet kommer til å forholde seg til retningslinjene fra Finansdepartementet, men det blir nok kjøp av aksjer når SpaceX blir børsnotert, sier oljefondsjef Nicolai Tangen. For å være helt ærlig, så kan vi både tjene og tape på den investeringen. Også kommer man i en situasjon som dette, hvor det kommer et rakettselskap på børs.

Da må vi forholde oss til det, og alt annet likeså må vi kjøpe oss litt inn i det selskapet. Det kommer vi nok til å gjøre. SpaceX planlegger å legge ut 555,6 millioner aksjer på det åpne markedet. Det skal altså sørge for å hente inn 75 milliarder dollar eller 700 milliarder kroner.

Det er tre ganger mer enn den gjeldende rekorden for børsnoteringer, som oljegiganten Saudi Aramco satte i 2019 da de hentet 25,6 milliarder dollar i markedet. Politiet ba lørdag om to ukers fengsling av en mann i Bergen som ifølge politiet skal ha lagt ut flere truende innlegg i sosiale medier. Mannens forsvarer sier mannen ikke erkjenner straffskyld og begjærer seg løslatt. Han har ikke gitt en forklaring, og dermed ikke erkjent at det er han som har skrevet dem.

Riple sier mannen har gitt uttrykk for at han ikke er en farlig person, men at han har med seg en måte å formulere seg på fra gamingverden. Blir du drept i Fortnite, sier man gjerne noe der som ingen tar seriøst. Politiet mener imidlertid at det er sannsynlig at det er mannen som har skrevet meldingene. Det ble også pekt på at mannen har vært involvert i syv lignende saker den siste tiden.

Mannen knyttes til en innvandrerfiendtlig gruppe, og skal tidligere ha kommet med antydninger om vold eller represalier mot journalister i Bergensavisen, Bergens ordfører og en tingrettsdommer i Oslo. Nødetater og redningstjenesten rykket lørdag ut etter en melding om at en fritidsbåt med fem voksne og to barn om bord tok inn vann i Tønsberg. Båten lå ved Kultegrunnen, opplyste politiet, som skrev at hendelsen håndteres i samarbeid med Hovedredningssentralen.

Den første meldingen om hendelsen kom klokken 11.20, og klokken 11.35 var situasjonen under kontroll. Etter en pause i natt, gjenopptar de rødgrønne partiene forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett lørdag formiddag. Partiene hadde gitt seg selv frist midnatt til lørdag med å bli enige om revidert budsjett, men fortsatte forhandlingene på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause gjennom natten.

Fredag var det få felles møter med alle fem partier, og større grad av at Arbeiderpartiet hadde samtaler med hvert enkelt parti





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