Bussjåfør advarte passasjer om koffert: - Du risikerer å bli avvist

En passasjer opplevde å bli advart av bussjåføren om at koffert kan føre til avvisning på elektriske busser uten bagasjerom. Ruter bekrefter at sjåføren har siste ord.

En passasjer fikk seg en overraskelse da hun skulle ta regionbussen fra Siggerud til Oslo en fredag morgen. Ida Framnes Tørneskog forteller at bussjåføren på buss 515 advarte henne om at kofferten hennes kunne bli avvist på grunn av sikkerhetshensyn.

Sjåføren viste til at elektriske busser mangler bagasjerom, og at løs bagasje kan være farlig ved bråbrems eller ulykke. Tørneskog ble sjokkert, spesielt siden bussen var nesten tom og det var god plass. Hun delte opplevelsen i en lokal Facebook-gruppe og fikk blandede reaksjoner. Noen hadde aldri opplevd lignende, mens andre støttet sjåførens skjønn.

Tørneskog mener reglene er for uklare og at det skaper usikkerhet for reisende, spesielt de som bor på steder med begrenset kollektivtilbud. Hun spør seg hva som vil skje med barnevogner og skolesekker - vil også de bli forbudt? Ruter bekrefter at kofferter er tillatt, men at bussjåføren har siste ord av hensyn til sikkerheten. Pressevakt Knut-Martin Løken uttaler at de beklager den ubehagelige opplevelsen, men er glade for at passasjeren kom seg av gårde.

Han understreker at bagasje ikke skal være til hinder for andre passasjerer. I 2025 mottok Ruter seks klager på avvist bagasje, hvorav tre gjaldt kofferter. De andre klagene omhandlet elsparkesykkel, stor eske og kjøleskap. TV 2 har bedt Ruter om å redegjøre for alternative løsninger for bagasjesikring og hvordan de håndterer situasjoner der passasjerer risikerer å stå uten transport, men har foreløpig ikke fått svar.

Hendelsen reiser spørsmål om regelverkets praktisering og om det er behov for tydeligere retningslinjer. For passasjerer som er avhengige av bussen for å komme seg videre til fly eller tog, kan en slik avvisning få store konsekvenser. Tørneskog håper at Ruter vil vurdere å installere sikringsmuligheter for bagasje i de elektriske bussene, slik at både sikkerhet og reisefrihet ivaretas





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Buss Bagasje Ruter Sikkerhet Elbuss

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

150 år med skinner i byens gater6. oktober 1875 gled den første sporvognen på skinner gjennom gatene i Kristiania til stor jubel. Kong Oscar II kastet glans over den høytidelige åpningen av A/S Kristiania Sporveisselskap. I år har Sporveien og Ruter feiret 150 år med sporvogn i Oslo.

Read more »

Caroline risikerer å bli ufrivillig uførTross mange år med høyere utdanning står Caroline og Eva uten jobb. Caroline risikerer nå å bli ufør.

Read more »

Norge risikerer å bli et attraktivt mål for kriminelle nettverkHøyre, Frp, KrF og Senterpartiet mener at Norge må stramme inn loven for å hindre at kriminelle nettverk rekrutterer barn og unge til kriminalitet.

Read more »

Juks med bussføreprøver utløser sikkerhetsdebatte i OsloEtter avsløring av omfattende juks med teoriprøver for tyngre kjøretøy i Norge, uttrykker Ruter og operatører bekymring for bussjåførenes kompetanse. Passasjerer rapporterer hendelser som speider på kjørestil og sikkerhet. Statens vegvesen og konsulentselskapet PwC undersøker saken, men ansvaret for opprydning er uklart.

Read more »

Mener Google Maps villeder turister til køkaoset på riksvei 13Turister som skal kjøre vestsiden av Sørfjorden i Hardanger, risikerer å bli sendt på en unødvendig omvei gjennom køkaoset på riksvei 13 ved Hardangerbrua.

Read more »