Busy Philipps' datter fullførte videregående i Sverige - takket være Netflix-serie?

Skuespiller Busy Philipps' datter Birdie har tatt eksamen ved en internatskole i Sverige. Moren antyder at Netflix-serien Young Royals kan ha inspirert valget. Philipps deler en rørende historie om datterens selvstendighet og en uventet hendelse.

Skuespiller Busy Philipps , kjent fra serier som Dawson's Creek og filmer som White Chicks, hadde en emosjonell helg da hun feiret at datteren Birdie (17) fullførte videregående skole .

Det spesielle? Birdie tok eksamen i Sverige, over 8000 kilometer hjemmefra. I et lengre innlegg på Instagram delte Philipps sin stolthet og beundring for datteren, som ifølge moren alltid har gått sine egne veier. Birdie bestemte seg nemlig for å flytte til et land familien ikke hadde noen tilknytning til, for å gå på internatskole.

Philipps antyder at Netflix-serien Young Royals, en svensk kongelig dramaserie, kan ha inspirert valget. De tre årene i Sverige har vært utfordrende, skriver Philipps, og hun avslører at Birdie fikk et epileptisk anfall mens hun var der. En kvinne ved navn Sarah reddet henne, ifølge skuespilleren. Philipps takker også lærere, vertsforeldre og venner i Sigtuna og Stockholm.

Hun understreker at Birdie er en unik person som alltid har hatt egne ideer, og at det å kjenne henne er å være i konstant beundring. Philipps har også datteren Cricket (12) med eksmannen Marc Silverstein. Historien har blitt dekket av flere medier, inkludert People og Daily Mail. Det er ikke første gang en kjendisdatter velger en utradisjonell skolegang, men Birdies valg om å flytte til Sverige uten familiebånd er spesielt.

Philipps forteller at hun og datteren har et tett bånd, og at hun støttet avgjørelsen selv om det var vanskelig å være så langt fra hverandre. Hun beskriver Birdie som modig og selvstendig, og er takknemlig for alle som har hjulpet henne underveis. Nå ser familien frem mot å feire Birdies neste kapittel, enten det blir i USA eller andre steder i verden. Skuespilleren har også vært åpen om egne utfordringer, og har tidligere snakket om psykisk helse.

Hun er aktiv på sosiale medier og deler ofte glimt fra familielivet. Denne gangen delte hun et bilde av en stolt mor og datter, iført hver sine hatter og smilende mot kamera. Innlegget har fått tusenvis av kommentarer og likes, med folk som hyller både Birdie og Philipps for deres åpenhet og støtte. Historien minner om at unge mennesker kan ta store valg på egen hånd, og at foreldre noen ganger må la dem utforske verden på sine egne premisser.

Philipps avslutter innlegget med å si at hun er uendelig stolt av datteren, og at hun gleder seg til å se hva fremtiden bringer. For Birdie har Sverige vært mer enn bare et skoleopphold; det har vært en reise i selvoppdagelse og vekst. Moren håper at andre foreldre også kan la barna følge sine drømmer, selv om det betyr å være langt hjemmefra.

Nå er Birdie tilbake i USA, men minnene og vennskapene fra Sverige vil hun ta med seg videre. Philipps takker igjen alle som har stilt opp, og spesielt Sarah som reddet datterens liv. Hun oppfordrer fansen til å se Young Royals, som kanskje startet det hele. Serien handler om en svensk prins som sendes til en internatskole, og den har inspirert mange unge til å søke seg til lignende miljøer.

For Birds var det akkurat det hun trengte, skriver Philipps. Historien har også satt søkelys på hvor mye et Netflix-program kan påvirke livsvalg. Uansett hva som var grunnen, er Philipps glad for at datteren fant sin plass i verden, om så midlertidig. Familien ser nå frem mot å tilbringe tid sammen, og å planlegge neste steg.

Birdie har allerede begynt å se på høyskoler i flere land, og moren støtter henne uansett hvor hun velger å dra. For Philipps er det viktigste at Birdie er lykkelig og trygg, og det har hun vært i Sverige. Avslutningsvis skriver hun: Du er min største inspirasjon, Birdie. Jeg elsker deg mer enn ord kan beskrive.

Innlegget viser familiestyrke og kjærlighet, og har rørt mange av følgerne hennes. Skuespilleren har alltid vært en talsperson for skjevheter og åpenhet, og denne historien er nok et eksempel på det. Hun håper at flere tør å ta sjanser og følge hjertet, akkurat som datteren gjorde. Nå gleder alle seg til å se hva fremtiden bringer for Busy Philipps og hennes spesielle datter Birdie





