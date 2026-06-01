BW Velora og Frier Vest inngår avtale om stort datasenter i Grenland

BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om å bygge et stort datasenter i Grenland i Telemark. Prosjektet vil bli et av Norges største datasenteranlegg og vil gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen.

Dette er tung datakraft, sky og kunstig intelligens, sier direktør Nils Kristian Liveng-Ness i BW Velora. Industriområdet Frier Vest og selskapet BW Velora har inngått avtale om å bygge et stort datasenter i Grenland i Telemark .

Prosjektet vil bli et av Norges største datasenteranlegg, med en kapasitet på 250 megawatt - noe som kunne ha forsynt opp mot 200.000 husstander med strøm. Kapasiteten vil være på nivå med Google datasenter på i Skien. BW Velora opplyser i en pressemelding at prosjektet etter planen vil gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. BW Velora skal sikre finansiering for et datasenterprosjekt i størrelsesorden 25 milliarder kroner.

Dette bygges ut i faser over tid, sier direktør og medgründer Nils Kristian Liveng-Ness i BW Velora. Datasenteret skal ikke brukes til kryptoutvinning, sier han. Frier Vest og BW Velora ønsker å skape fremtidens industriområde på Frier Vest, som gir rom for industri, kunnskap og vekst. Det er en ambisjon som vil bli realisert gjennom denne avtalen.

Det er et første viktig steg i å realisere denne ambisjonen, sier daglig leder Sven Ombudstvedt i Frier Vest. Datasenteret vil være et viktig bidrag til å utvikle industriområdet og skape nye muligheter for næringslivet i regionen. Det vil også skape nye arbeidsplasser og øke økonomisk aktivitet i regionen





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BW Velora Frier Vest Datasenter Grenland Telemark

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Storskala datasenter på trappene i Grenland – kan bli på nivå med Google i SkienProsjektet planlegges med en kapasitet på 250 megawatt.

Read more »

Stort datasenter med 250 MW kapasitet planlegges i GrenlandBW Velora og Frier Vest har inngått avtale om bygging av et av Norges største datasenteranlegg i Telemark. Prosjektet vil ha en kapasitet på 250 megawatt, tilsvarende opptil 200.000 husstander, og skal ikke brukes til kryptoutvinning. Finansiering på 25 milliarder kroner skal sikres over tid.

Read more »

Stort datasenter på 250 MW skal bygges i Grenland - samarbeid mellom BW Velora og Frier VestBW Velora og Frier Vest inngår avtale om et 250 MW datasenter på Frier Vest i Grenland. Anlegget vil kunne forsyne 200 000 husstander med strøm, skape over 100 jobber og satse på sky‑ og AI‑tjenester uten kryptoutvinning.

Read more »

Stort datasenter planlegges i TelemarkIndustriområdet Frier Vest og selskapet BW Velora har inngått avtale om å bygge et stort datasenter i Grenland i Telemark. Datasenteret skal ha en kapasitet på 250 megawatt og bli et av Norges største datasenteranlegg.

Read more »