BYD vil bli verdens største bilprodusent innen fem år

Kinesiske BYD er i ferd med å ta tronen fra Toyota som verdens største bilprodusent. Selskapet vokser raskt på grunn av innovativ batteriteknologi og sterk eksport, og har også store ambisjoner for det norske markedet.

Bilprodusenten BYD er på vei mot å bli verdens største bilprodusent innen fem år, ifølge selskapets styreleder Wang Chuanfu. Han uttalte dette under aksjonærmøtet i Shenzhen.

BYD er allerede verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy og ligger på sjetteplass totalt i 2025 med 4,6 millioner solgte biler, mens Toyota fortsatt leder med mer enn dobbelt så mange. Toyota møter økende konkurranse fra kinesiske produsenter i Sørøs-Asia og Midtøsten. BYDs suksess bygger på egen batteriteknologi med rekkevidde opptil 1000 kilometer og rask lading. Selv om BYD-aksjene har falt pga. svak etterspørsel i Kina, økte eksporten med 65 prosent i årets første fem måneder.

I Norge vokser salget raskt og importøren RSA har siktet mot å levere 9000 biler i år, hvorav mange skal være den nye EVO 4x4 SUV-en med startpris 390.000 kroner. RSA-sjef Frank Dunvold forteller at bestillingene ekstremt høye med 5000 biler allerede i pipeline for levering i år





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