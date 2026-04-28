Byens fargeklatt har gått bort – Bergen i sorg etter Maybritt Matre

Maybritt Matre, kjent som Bergens «fargeklatt», er død 52 år gammel. Begravelsen ble preget av farger og minner om en snill og oppmerksom kvinne som beriket livet til mange.

Bergen savisen melder om bortgangen til Maybritt Matre , en fargerik og elsket personlighet i Bergen . Maybritt, kjent som byens «fargeklatt», døde 16. april, 52 år gammel.

Hun var kjent for sitt unike motesans, hvor hun brukte en bestemt farge på klærne hver dag – tirsdager var hun alltid grønn. Begravelsen i Nykirken ble preget av hennes kjærlighet til farger, med grønn kiste, grønne detaljer i kirken og mange gjester kledd i grønt. Presten Leif Tore Mikkelsen beskrev henne som håpefull og med et stort hjerte, og understreket viktigheten av relasjoner for Maybritt.

Nevøen Fredrik Matre delte minner om deres spesielle forhold og hvordan Maybritts små gaver og oppmerksomhet betydde mye for folk. Maybritt Matre skapte sterke inntrykk hos mange, spesielt butikkansatte i sentrum. Nina Arnesen fra Eurosko og Lene Ulsmåg og Eva Hostad fra Kicks beskriver henne som snill, oppmerksom og en gledesspreder. Hun lyste opp hverdagen for mange med sin positive energi.

Etter hennes bortgang har bergensere vist stor gavmildhet. Et verk av gatekunstner Shy Girl ble auksjonert bort for 10.000 kroner for å støtte bisettelsen, og en anonym småbarnsmor foreviget henne med et gatekunstverk i Nye Sandviksveien. En Spleis opprettet av nevøen Fredrik Matre samlet inn hele 75.000 kroner, inkludert en enkeltgave på 30.000 kroner, for å finansiere en verdig begravelse og minnestund. Familien har fått låne hovedfoajeen «Spissen» i Grieghallen gratis til minnestunden.

Maybritts bortgang har berørt mange i Bergen, og hennes minne vil leve videre gjennom de fargene hun spredte og de relasjonene hun skapte. Hun malte byen med farger uten pensel, som gatekunstneren uttrykte det. Maybritt var ikke bare en fargeklatt, men en person som beriket livet til de rundt seg med sin vennlighet, oppmerksomhet og positive energi. Hun etterlater seg et tomrom i Bergen, men også et vakkert minne om en unik og inspirerende kvinne.

Hennes evne til å finne glede i små ting og dele den med andre vil bli savnet av mange





