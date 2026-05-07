Byggekonflikt og kulturminner: Prinsesse Märtha Louises boligkamp i Bærum

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har opplevd byggestans på sin eiendom på Stabekk grunnet nye reguleringsplaner for bevaring av kulturmiljø og natur.

Prinsesse Märtha Louise og hennes partner, Durek Verrett , har i den siste tiden stått midt i en kompleks og tidvis utfordrende prosess knyttet til deres bolig på Stabekk.

Det hele startet i september 2023, da paret investerte betydelige midler i et hjem med en prislapp på hele 18,6 millioner kroner. For mange fremstod dette som en ny start og en mulighet til å skape et privat fristed hvor de kunne utfolde seg. Men drømmen om det perfekte hjemmet møtte raskt veggen i form av byråkratiske hindringer og strenge kommunale retningslinjer.

Allerede året etter, i 2024, sendte paret inn en formell søknad om både riving og påbygg på eiendommen, med et ønske om å modernisere boligen og tilpasse den til deres spesifikke behov og estetiske preferanser. Det som imidlertid skjedde videre, var at planene ble satt på vent på ubestemt tid. Bærum kommune hadde nemlig påbegynt et omfattende arbeid med en ny reguleringsplan for hele området, og dette arbeidet fikk direkte konsekvenser for parets egne ambisjoner.

Bakgrunnen for dette var et presserende behov for en detaljregulering som kunne ivareta viktige kulturminner, det lokale kulturmiljøet og verdifulle naturverdier i regionen. Dette er en problematikk som ofte oppstår i etablerte boligområder hvor ønsket om moderne utvidelse kolliderer med samfunnets behov for å bevare historiske spor. Paret har dermed blitt en del av en større og til tider svært opphisset debatt om byggeplanene mellom Stabekk og Jar.

Denne konflikten har i praksis satt en effektiv stopper for parets egne planer om ombygging, noe som har ført til en periode med usikkerhet og venting. Prosessen har ikke vært uten friksjon, og det har vist seg å være en belastende periode for mange involverte.

Dag Vangsnes, som er nestleder av planutvalget for Fremskrittspartiet, har uttalt at dette har vært en smertefull prosess, ikke bare for kommunedirektøren og de folkevalgte politikerne, men i aller høyeste grad også for beboerne i området som har måttet leve med uavklarte forhold over lengre tid. For prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har dette betydd at deres visjoner for hjemmet har blitt liggende i en skuff mens kommunen har veid ulike hensyn mot hverandre.

Spesielt området rundt Malurtåsen, hvor boligen er beliggende, har blitt trukket frem som et område med særegne kvaliteter som krever særskilt beskyttelse. Den nye reguleringsplanen, som ble endelig vedtatt denne onsdagen, legger nå klare føringer for hva som er tillatt i området. Hovedmålet er å bevare særpreget og naturen, og planen slår fast at bygninger med høy kulturminneverdi skal sikres for ettertiden.

Dette betyr at modernisering av eksisterende bygg er mulig, men det må skje innenfor svært strenge rammer som ikke går på bekostning av områdets historiske karakter. For Märtha Louise og Durek betyr dette at deres spesifikke ønske om å heve en av takflatene for å skape et asymmetrisk saltak nå må vurderes opp mot disse strenge kriteriene.

Et slikt arkitektonisk grep kan potensielt bryte med de estetiske retningslinjene som kommunen nå har implementert for å hindre at området mister sitt opprinnelige uttrykk. Når det gjelder parets holdning til situasjonen, har manager Carina Scheele Carlsen forsøkt å tone ned konflikten. Hun har beskrevet de foreslåtte endringene som mindre justeringer, og har understreket at disse endringene ikke er avgjørende for parets livskvalitet eller bruk av boligen.

Ifølge Carlsen er det ikke kritisk om endringene blir godkjent eller ikke, noe som tyder på at paret er villige til å akseptere kommunens beslutninger dersom alternativet er total stopp. Samtidig har prinsessen i andre sammenhenger reflektert over livet etter Ari Behns bortgang og hvordan Durek har vært en viktig støtte i en tung tid.

Dette gir et glimt inn i at fokuset deres kanskje ligger mer på det mellommenneskelige og emosjonelle enn på arkitektoniske detaljer, selv om kampen mot byråkratiet i Bærum har tatt mye plass i media. Saken illustrerer det evige dilemmaet mellom individets rett til å forme sitt eget hjem og fellesskapets ønske om å bevare en felles kulturarv i et landskap som stadig er i endring





