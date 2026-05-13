Byrådet innfører forbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen i Bergen sentrum

Byrådet iverksetter forbud mot å bruke og parkere elsparkesykler fra utleieaktører på Torgallmenningen og Festplassen i Bergen sentrum fra 18. mai. Byutvikling sbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H) sier i en pressemelding at det skal være trygt å ferdes i sentrum, og i byens storstuer skal både store og små kunne oppholde seg uten frykt for å bli påkjørt.

– Elsparkesykler er heller ikke de peneste installasjonene i byen vår. Derfor fjerner vi også parkeringsmulighetene i disse ikoniske områdene, sier han. Dette er oppfølging av bystyrets vedtak 29. april.

Tiltakene innebærer: På 17. mai skal indre sentrum være stengt for elsparkesykler, dette gjelder fra 16. mai klokka 23 til 18. mai klokken 5. Bergensavisen skrev i forrige uke at Lime og italienske RideMovi de siste ukene har startet opp i vestlandshovedstaden. Dermed blir det totale antallet elsparkesykler til utleie nærmere 10.000.





Prohibition of Rent-a-bike use and parking on Torgallmenningen and the Festival PlazaThe Bergen municipality announces the implementation of a digital prohibition zone for rental bike companies on Festplassen and on Torgallmenningen. When driving into the zones, the power of the electric bikes will be cut off.

