Byströms siste oppgjør: Rettet krass kritikk mot egne utøvere etter avgangen

Anders Byström forlot sjefsstolen etter OL-suksess og interne konflikter. Nå bryter han tausheten og anklager utøverne for å ha dolket ham i ryggen.

Etter det svært vellykkede OL i Milano-Cortina valgte den svenske landslagssjefen Anders Byström å trekke seg fra stillingen sin, midt i en storm av kritikk fra egne utøvere. Beslutningen kom som et resultat av et anspent arbeidsmiljø preget av manglende tillit og misnøye med Byströms lederstil.

I et nytt intervju med avisen Örnsköldsviks Allehanda retter den tidligere sjefen nå krass kritikk tilbake mot utøverne som han mener ikke har opptrådt profesjonelt eller ryddig i den interne kommunikasjonen. Byström legger ikke skjul på at han føler seg sviktet av dem han har ledet til suksess. Han uttrykker dyp skuffelse over at enkelte løpere valgte å gå bak ryggen hans i stedet for å ta opp eventuelle problemer direkte. Ifølge Byström forventer han en grunnleggende respekt i et profesjonelt miljø, og han beskriver situasjonen der utøvere snakker negativt om lederen i mediene uten forvarsel som lavmål. Han understreker at han som leder alltid har vært åpen for tilbakemeldinger, men at metoden som ble valgt av enkelte utøvere har vært destruktiv for samarbeidsklimaet og hans motivasjon for å fortsette i rollen. Til tross for at det svenske landslaget under hans ledelse kunne vise til en historisk sterk medaljeinnhøsting med hele ti medaljer, hvorav fem var av edelt metall, ble hjemkomsten preget av overskrifter Byström aldri hadde sett for seg. Han reflekterer over at den sportslige suksessen ble overskygget av personkonflikter og misnøye med kommunikasjon. Byström poengterer at rollen som landslagssjef handler om mye mer enn bare uttak og resultater; det innebærer å bygge et lag, støtte individer og koordinere støtteapparatet. Han føler at offentligheten og enkelte utøvere ikke har hatt innsikt i det omfattende arbeidet han faktisk la ned bak kulissene, noe som bidrar til en følelse av urettferdighet. TV 2-ekspert Petter Skinstad har fulgt saken tett og reagerer på uttalelsene fra den tidligere landslagssjefen. Skinstad anerkjenner at Byström har et legitimt behov for å forsvare sitt ettermæle etter å ha levert solide sportslige resultater, men han er likevel usikker på om det er strategisk klokt å ta dette oppgjør i media. Ifølge Skinstad ender Byström nå opp med å gjøre det samme som han anklager utøverne for, nemlig å bruke media som arena for kritikk av egne kolleger. Skinstad oppsummerer perioden som sportslig suksessrik, men preget av utfordringer knyttet til nettopp kommunikasjonslinjene innad i det svenske forbundet. Det er en tydelig kontrast mellom de glitrende resultatene i skisporet og den interne turbulensen som til slutt førte til at samarbeidet måtte avsluttes brått





