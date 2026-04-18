Caitlyn Jenner sender brev til Trump om passproblemer etter kjønnsskifte

Tidligere OL-mester Caitlyn Jenner, som har gjennomgått kjønnskorrigering, opplever problemer med sitt amerikanske pass. Passet hennes viser fortsatt mannlig kjønn ved fødsel, noe som hindrer internasjonale reiser. Jenner har skrevet brev til president Donald Trump i håp om en løsning, ettersom amerikanske myndigheter kun anerkjenner to kjønn ved fødsel.

Den tidligere OL-mesteren og mediepersonligheten Caitlyn Jenner har nylig rettet en skriftlig henvendelse til president Donald Trump angående problemer hun har opplevd med sitt amerikanske pass. Ifølge rapporter fra Deadline, uttrykte Jenner bekymring over at hun ikke lenger kan foreta internasjonale reiser som følge av en feil i passdokumentasjonen.

Jenner, som tidligere har gjennomgått en kjønnskorrigering og fikk alle sine offisielle dokumenter, inkludert fødselsattesten, endret til å reflektere hennes kvinnelige identitet, oppdaget at hennes nylig utstedte pass fortsatt var merket med 'M' for mann. Dette til tross for at alle tidligere dokumenter hadde blitt oppdatert for å vise 'F' for kvinne.

I et intervju i podkasten Tomi Lahren is Fearless, beskrev Jenner situasjonen og frustrasjonen over å ha mottatt et pass som ikke samsvarer med hennes juridiske og personlige identitet. Hun fortalte om sine forsøk på å korrigere feilen ved å sende inn en kopi av sin reviderte fødselsattest til passmyndighetene, men disse forsøkene var tilsynelatende forgjeves, da passet ble utstedt uendret.

Denne situasjonen oppstår i en tid hvor passmyndighetene, etter en presidentordre fra Donald Trump som ble signert på hans første dag i embetet, kun utsteder pass som anerkjenner de to kjønnene ved fødsel – mann og kvinne. Denne politikken er basert på prinsippet om at USA kun anerkjenner to uforanderlige kjønn, noe som direkte påvirker transpersoner som har gjennomgått juridiske eller medisinske endringer for å samsvare med sitt kjønnsuttrykk.

Caitlyn Jenners personlige reise er kjent for offentligheten. I 65 år var hun kjent som Bruce Jenner, en anerkjent OL-gullvinner og daværende ektemann til Kris Jenner, lederen av Kardashian-klanen. I 2015 tok Jenner et modig skritt og sto frem som transperson etter å ha fjernet adamseplet, og markerte overgangen fra Bruce til Caitlyn. I 2017, i en alder av 66, fullførte hun de nødvendige operasjonene for å fullt ut leve som kvinnen hun alltid hadde følt seg som. Til tross for disse personlige og juridiske endringene, har hennes pass fortsatt ikke blitt oppdatert for å reflektere hennes identitet som kvinne.

Henvendelsen til president Trump fant sted for omtrent to måneder siden under et besøk på Mar-a-Lago. Jenner fortalte at selv om presidenten ikke var til stede den helgen, ble det gitt beskjed om at henvendelsen ville bli videresendt. Jenner uttrykte at hun ikke holder president Trump personlig ansvarlig for situasjonen, og understreket at hun elsker ham. Imidlertid poengterte hun at dette representerer et betydelig problem for mange mennesker.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert saken, og det gjenstår å se hvilken respons eller løsning som vil bli tilbudt. Saken belyser de pågående utfordringene transpersoner møter når det gjelder offisiell anerkjennelse av deres kjønnsidentitet i møte med skiftende politiske direktiver og byråkratiske prosesser. Tidligere rapporter indikerer også at Kris Jenner nylig har innrømmet utroskap som det hun angrer mest på i livet, noe som gir et innblikk i den personlige dynamikken rundt disse kjente personlighetene, selv om det er separat fra den aktuelle pass-saken





