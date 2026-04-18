Caitlyn Jenner sendte brev til Trump etter pass-nekt

Caitlyn Jenner, tidligere kjent som Bruce Jenner og olympisk mester, har møtt utfordringer med sitt internasjonale pass etter at hennes kjønnsbekreftende dokumentasjon ikke ble fullstendig oppdatert. Hendelsen, som ble kjent gjennom et intervju med Tomi Lahren, har ført til at Jenner ikke lenger kan reise utenlands, til tross for at hennes øvrige dokumenter reflekterer hennes kvinnelige identitet. Jenner har direkte appellert til president Donald Trump om en løsning.

Caitlyn Jenner , den 76 år gamle tidligere olympiske mesteren og mediepersonligheten, har sendt et brev til president Donald Trump etter å ha opplevd betydelige problemer med sitt internasjonale pass. Dette kommer frem i en rapport fra Deadline.

Jenner, som tidligere var kjent som Bruce Jenner og vant OL-gull, fortalte i et intervju med Tomi Lahren at hun nå er forhindret fra å reise internasjonalt. Problemet oppsto da hennes pass utløp og hun mottok et nytt, hvor kjønnet var angitt som «M» for mann, til tross for at alle hennes andre personlige dokumenter, inkludert fødselsattesten, korrekt reflekterer hennes identitet som kvinne («F»).

Under samtalen i podkasten Tomi Lahren is Fearless, uttrykte Jenner sin frustrasjon: Jeg kan ikke reise internasjonalt lenger. Hennes forsøk på å korrigere feilen ved å fremlegge kopi av fødselsattesten ble avvist, og hun mottok passet uendret.

Denne situasjonen oppstår i en kontekst hvor president Trump har signert en presidentordre som fastslår at USA kun anerkjenner to kjønn ved fødsel – mann og kvinne. Konsekvensen av dette er at passmyndighetene nå kun utsteder pass som samsvarer med fødselskjønnet.

Jenner, som levde som Bruce Jenner i 65 år, gjennomgikk en offentlig overgang til Caitlyn Jenner i 2015, etter å ha fjernet adamseplet og stått frem som transperson. I 2017 fullførte hun ytterligere medisinske prosedyrer for å fullt ut realisere sin kvinnelige identitet. Til tross for disse stegene, står hennes pass fortsatt som en påminnelse om hennes tidligere kjønn.

Jenner forklarte videre at hun skrev brevet til president Trump for to måneder siden, da hun befant seg på Mar-a-Lago. Selv om Trump ikke var til stede den aktuelle helgen, fikk en Secret Service-agent beskjed om å levere brevet direkte til presidentens skrivebord. Hittil har Jenner ikke mottatt noen tilbakemelding fra presidenten.

Hun understreket at hun ikke legger skylden på president Trump personlig, og uttrykte sin positive holdning til ham: Jeg elsker ham. Imidlertid påpekte hun at dette er et betydelig problem for svært mange mennesker. Det hvite hus har så langt ikke kommentert saken offentlig.

Denne hendelsen belyser de vedvarende utfordringene transpersoner kan møte i møte med byråkratiske prosesser og politiske retningslinjer som ikke fullt ut reflekterer deres identitet og rettigheter





