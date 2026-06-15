California-guvernør Newsom anklager føderale agenter for å etterforske kona

California-guvernør Gavin Newsom anklager føderale agenter for å etterforske kona Jennifer Siebel Newsom, som er en del av hans veldedige organisasjoner. Newsom beskriver etterforskningen som et forsøk på å finne bevis for en uspesifisert forbrytelse.

Lytt til saken Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. I en video publisert på X mandag hevder Californias demokratiske guvernør Gavin Newsom at føderale agenter den siste uken har oppsøkt venner, tidligere ansatte og personer tilknyttet konas veldedige organisasjoner .

Etterforskningen skal blant annet rette seg mot kona Jennifer Siebel Newsoms økonomi, melder The New York Times. Joe Bidens viktige støttespiller: Raste mot spørsmål om alder – Donald Trump kommer ikke etter meg bare på grunn av mine slemme tweets, sier Newsom i videoen. – Han kommer etter meg fordi jeg vurderer å stille som presidentkandidat. For å ta meg, går han etter min kone, fortsetter han.

Avviser politisk motiv En kilde med kjennskap til saken bekrefter overfor New York Times at flere føderale etterforskninger pågår, men avviser at de er politisk motivert. Ifølge kilden ble de igangsatt av lokale føderale myndigheter i California, ikke fra Washington. Newsom beskriver etterforskningen som et forsøk på å lete etter bevis for en uspesifisert forbrytelse, og at agenter har gjennomgått "år etter år med tilfeldige dokumenter". FBI og justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken.

Advarer Trump Guvernøren har de siste årene markert seg som en av Trumps skarpeste kritikere, blant annet om innvandring og delstatenes rettigheter. Han har lenge vært nevnt som mulig presidentkandidat for demokratene. – Dere kan stevne dokumentene mine. Dere kan etterforske meg.

Dere kan trakassere meg. Men la kona og familien min være utenfor deres personlige vendetta, sier Newsom





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