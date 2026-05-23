Californias myndigheter leder evakuering av 40.000 mennesker etter kjemikalietank-sikkerhetsfare i Los Angeles

Myndighetene i Californian Orange County har erklært en evakueringstilstand etter at en kjemikalietank i Los Angeles-forstaden Garden Grove står i fare for å lekke eller eksplodere. Brannmannskaper prøver nå å få kontroll over situasjonen, og de ber om at 40.000 mennesker skal evakuere fra sitt hjem.

De har beordret at 40.000 mennesker må evakuere fra sitt hjem og komme seg til en sikker sone, ifølge CNN. CNN skriver at tanken inneholder den kjemiske væsken metylmetakrylat, som er svært brannfarlig og kan avgi damp som er irriterende for hud, øyne og luftveier. Vil du se neste video? Vill teori sprer seg0:57 Jobbet på spreng i to dagerBrannmannskaper har siden torsdag forsøkt å få kontroll over situasjonen.

Les også: 37 døde etter fyrverkeri-eksplosjon – Temperaturen i tanken fortsetter å synke, opplyste Craig Covey, divisjonssjef for Orange County Fire Authority og felles innsatsleder, i en oppdatering fredag kveld





