Calle Halfvarsson stiller til ny duell – i «Sveriges dummeste»

Den svenske langrennsprofilen Calle Halfvarsson, kjent for sine verbale dueller, tar nå på seg en ny utfordring ved å delta i TV-programmet «Sveriges dummeste». Halfvarsson uttrykker skrekkblandet fryd og et sterkt ønske om å unngå tittelen, samtidig som han innrømmer svakheter innenfor akademiske fag. Veteranen ser frem til å komme hjem til barna og vil derfor kjempe for seier.

Den svenske langrennsprofilen Calle Halfvarsson , en skikkelse kjent for sine verbale utvekslinger, blant annet med den norske legenden Petter Northug, tar nå fatt på en helt ny type utfordring. Ifølge den svenske avisen Expressen har Halfvarsson sagt ja til å delta i TV-programmet Sveriges dummeste. Dette programmet har en norsk parallell, Norges dummeste, som tidligere har blitt sendt på TV 2. Det knytter seg stor spenning til hvordan langrennsløperen vil fremstå i denne uventede settingen.

Halfvarsson selv uttrykker en blanding av frykt og forventning til deltakelsen. Han understreker at hans klare mål er å unngå å bli kronet som «Sveriges dummeste». Med tanke på den potensielle risikoen for å dumme seg ut med ugunstige prestasjoner på skjermen, beskriver han følelsen som skrekkblandet fryd. Selv om han innrømmer at det sannsynligvis vil bli øyeblikk der han snubler, lover han å by på seg selv og gi alt. Den 37 år gamle idrettsutøveren avslører også at skolegang ikke var hans sterkeste side. Han innrømmer at han slet med akademiske fag og spesielt med staving. Han føler seg ikke kompetent til å skrive en bok og erkjenner at han vil være fullstendig bortkommen dersom spørsmål om litteratur eller lignende dukker opp. Videre ønsker veteranen at hans deltakelse i programmet ikke skal resultere i en pinlig affære. Skulle det bli tilfelle, forteller han at han ville foretrekke å skjule seg bak puten og håpe at ingen han kjenner ser på. Premisset for programmet er at de som presterer best får dra hjem, mens den som står igjen til slutt, mottar den tvilsomme tittelen. Halfvarssons motivasjon er imidlertid sterk: han ser frem til å komme hjem til barna sine og vil derfor kjempe hardt hver dag for å vinne. Dette er ikke første gang Halfvarsson tar steget inn i underholdningsverdenen. Med sin karakteristiske og ofte selvironiske stil har han blitt en populær figur for svenske TV-produsenter. I dette nye programmet må han imidlertid bruke ferdigheter som er helt annerledes enn de som kreves for å navigere i et krevende langrennsløp. I konkurranse med andre kjente personligheter vil han få testet sin kunnskap på et bredt spekter av områder. Konkurransen er utformet slik at det alltid vil være noen som havner nederst på resultatlisten. Andre kjente svenske personligheter som deltar i TV4-programmet inkluderer Dogge Doggelito, Bosse Andersson og Ann Westin





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »