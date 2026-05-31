Canada-Norge: Norge vinner VM-bronsen mot Canada

Det var et dramatisk VM-kamppunkt da Norge slo Canada med 2-3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1) etter 'sudden death'. Noah Steen var en stor seier for Norge.

CANADA – NORGE 2–3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1): Det ble et voldsomt drama, men til syvende og sist sto Norge igjen som bronsevinneren i hockey-VM.

Stormakten Canada ble slått etter 'sudden death'. Der ble Noah Steen den store helten for det norske laget. Norge hylles i Canada: 'For et øyeblikk I Canada er hockey en enorm sport, men også der får Norge sin del av oppmerksomheten etter sensasjonen.

Norge har slått Canada 3–2 og vinner en medalje for første gang i IHF-historien, skriver den canadiske journalisten Steven Ellis på X. Norge, et lag uten en eneste fulltids NHL-spiller i 25/26-sesongen, slo et canadisk lag med Sidney Crosby, Macklin Celebrini, Mark Scheifele og flere. For et øyeblikk, skriver Ellis videre og hyller den norske prestasjonen. Den amerikanske sportsavisen Barstool Sports tar seg også tid til å hylle de norske hockeyguttas prestasjon.

Samtidig sender amerikanerne et aldri så lite stikk i retning sine canadiske naboer. Norge vinner sin første medalje noensinne i en eliteturnering for menn. Canada kan ikke 'gjøre krav' på hockeyen lenger. Det internasjonale ishockeyforbundet (IHF) har også publisert en melding om det norske mirakelet.

Finnene måper: 'Sjokkerende sensasjon' Også den finske avisen Ilta-Sanomat omtaler den norske seieren over Canada, på en dag der Finland skal spille finale. En sjokkerende sensasjon! Norge fullstendig forvirret, et rørende øyeblikk på direkten. X-kontoen 'NHL News', med over 100.000 følgere, måper også av den norske bragden i VM - Norge sjokkerer i overtiden og vinner bronse foran Canada.

TSN Sports er én av de største sportsnettsidene i Canada. Der måtte de også innse nederlaget. For en respons fra det norske laget. De ryster Canada i bronsekampen





