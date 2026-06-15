Canada's Military Chief: Putin's Death is Crucial for Peace in Ukraine

A Canadian military chief has stated that Vladimir Putin's death is the first necessary condition for peace in Ukraine, as the country faces a difficult time achieving a lasting ceasefire while the Russian leader remains in power. The general also emphasized the importance of a Ukrainian military victory and the strategic significance of Russia's failure to achieve success on the battlefield.

MÅ DØ: En varig fred i Ukraina er avhengig av at Vladimir Putin går av med døden, sier canadisk militærtopp. Putin s død er den første nødvendige betingelsen for fred.

Uheldigvis anser jeg det som veldig vanskelig å se for seg en varig fred mens Putin forblir ved makten. Jeg tror det eneste som er mer avgjørende for fred, er en militær seier for Ukraina. Det sier, generalløytnant Christopher Coates, tidligere sjef for Canadas Joint Operational Command, i et intervju med Ukrainas statlige nyhetsbyrå Ifølge Coates vil de territorielle oppgivelsene Russland krever av Ukraina i beste tilfelle gi en midlertidig fred.

Ved økonomiforumet i St. Petersburg tidligere i juni gjentok Putin blant annet kravet om at Donbas-regionen skal bli russisk, dersom landene skal bli enige om en fredsavtale. Generalløytnanten tilskriver Russlands fravær av suksess på slagmarken i Ukraina, ettersom Russland kjemper en illegitim krig.

"Det høres kanskje abstrakt ut, men fra et strategisk perspektiv har det enorm betydning. Russland kjemper ikke for sin egen overlevelse. Det valgte selv denne krigen og bruker enorme ressurser på begrensede resultater", sier Coates. Coates mener at det blir stadig vanskeligere for Putin å mobilisere russere ved hjelp av propaganda, ettersom "et system bygget på løgn vil til slutt falle sammen innenfra", spesielt når menneskelige og økonomiske tap stiger.

"Det er derfor Ukrainas angrep på russisk oljeinfrastruktur er strategisk viktige. Det tvinger Russland til å spre ut sine ressurser, kutter landets inntekter, og minner russerne på at krigen har en pris", sier han. Generalløytnanten tror også at Ukraina gradvis tar over initiativet på frontlinjen. Samtidig bemerker han at balansen er ustabil.

Ukraina har fått "et teknologisk og moralsk overtak", men landet har til gode å oppnå en militær stilling som gjør Ukrainas fremskritt irreversible. Samtidig har russiske styrker for andre måned på rad trukket seg tilbake fra områder som de tidligere hadde vunnet. I april hadde Russland et nettotap på 166 kvadratkilometre. I mai økte tallet til 281,1 tapte kvadratkilometre, ifølg





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