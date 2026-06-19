Canada slo Qatar 6-0 etter traumatisk skade på Koné

Canada sikret stor seier mot Qatar i VM-kvalifisering, men kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismaël Koné. Laget hylla også lagkameraten etter scoring.

Canada slo Qatar med 6-0 på hjemmebane i en kamp som ble preget av en traumatisk skade. Ismaël Koné ble bådret av banen etter en brutal takling fra Qatar s Assim Madibo, som fikk rødt kort.

Bildene indikerte et mulig leggbrudd, og også kommentatorene var bekymret for alvorlig skade. Selv etter scoringen fortsatte Canada å dominere, og Nathan Saliba hylla lagkameraten ved å vise Konés drakt etter eget mål. Canada ledet 3-0 til pause, og etter Konés skade ble det likevel mer fest. Jonathan David scoret hat-trick, ogCanada sikret en sannsynligvis avgjørende seier i VM-kvalifiseringen.

Kampen ble også preget av VAR-beslutninger som førte til Qatars røde kort. Kommentatorene beskriver en sjelden blanding av feststemning og stille bekymring for Konés tilstand. Canada møter Sveits i siste gruppespill med en sterk stilling





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