Canvas-angrep: Personopplysninger lekket for titalls millioner brukere

Et cyberangrep mot læringsplattformen Canvas har ført til at sensitiv informasjon om brukere, inkludert navn, e-postadresser og studentnumre, er blitt kompromittert. Flere norske studenter rapporterer manglende informasjon fra sine utdanningsinstitusjoner.

Instructure , selskapet bak den populære læringsplattformen Canvas , har bekreftet et nytt alvorlig cyberangrep. Angrepet, som ble oppdaget 30. april 2026 og kontrollert 2. mai 2026, har ført til at sensitiv informasjon om brukere er blitt kompromittert.

Ifølge selskapets sikkerhetssjef, Steve Proud, inkluderer den stjålne dataen navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger. Dette er spesielt bekymringsfullt gitt at Canvas brukes av over 7000 universiteter, grunnskoler, videregående skoler og utdanningsmyndigheter globalt, og betjener titalls millioner elever og studenter. Det er derfor en betydelig risiko for at et stort antall individer er berørt av dette datainnbruddet. Selskapet har igangsatt en grundig granskning for å kartlegge omfanget av angrepet og sikre plattformen mot fremtidige trusler.

Den innledende undersøkelsen startet allerede dagen før angrepet ble bekreftet, da selskapet registrerte begrensede problemer i verktøy som benytter API-nøkler. Det som først ble antatt å være mindre tekniske utfordringer, viste seg raskt å være et fullskala sikkerhetsbrudd. Denne hendelsen understreker viktigheten av kontinuerlig overvåking og rask respons på potensielle sikkerhetstrusler, spesielt for plattformer som håndterer store mengder personlig data.

Det er avgjørende at berørte brukere blir informert så raskt som mulig og får veiledning om hvordan de kan beskytte seg mot potensielle konsekvenser, som for eksempel identitetstyveri eller phishing-angrep. En urovekkende detalj i denne saken er at flere norske studenter ved ulike universiteter rapporterer at de ikke har mottatt noen formell informasjon om datalekkasjen fra Canvas eller sine egne utdanningsinstitusjoner. Dette reiser spørsmål om hvorvidt informasjonsflyten er tilstrekkelig og om institusjonene tar databeskyttelse av sine studenter alvorlig nok.

Flere universiteter er blitt kontaktet for å kommentere saken, men svarene har så langt vært vage og begrenset til å bekrefte at saken er under behandling. Mangelen på transparent kommunikasjon kan skape unødvendig bekymring og frustrasjon blant studentene, og undergrave tilliten til både Canvas og utdanningsinstitusjonene. Det er viktig at institusjonene tar ansvar for å informere sine studenter om risikoen og gi dem råd om hvordan de kan beskytte sine personlige data.

Dette inkluderer å endre passord, være forsiktige med mistenkelige e-poster og overvåke sine kontoer for uautorisert aktivitet. I tillegg bør institusjonene vurdere å tilby kredittovervåkingstjenester til berørte studenter for å hjelpe dem med å oppdage og forebygge identitetstyveri. Dette er ikke første gang Instructure har vært utsatt for et cyberangrep. I september 2025 ble selskapet rammet av et lignende datainnbrudd, der angripere fikk tilgang til systemene via sosial manipulering rettet mot deres Salesforce-system.

Den gang tok gruppen kjent som ShinyHunters på seg ansvaret for angrepet. Hvem som står bak det nyeste angrepet i mai 2026 er foreløpig ukjent, og selskapet samarbeider med sikkerhetseksperter og politimyndigheter for å identifisere og pågripe de ansvarlige. Det faktum at Instructure har blitt angrepet flere ganger, reiser spørsmål om selskapets sikkerhetstiltak er tilstrekkelige og om de har lært av tidligere hendelser.

Det er avgjørende at selskapet investerer i robuste sikkerhetssystemer og kontinuerlig forbedrer sine sikkerhetsprotokoller for å beskytte brukernes data. Dette inkluderer å implementere sterkere autentiseringsmetoder, kryptere sensitive data og gjennomføre regelmessige sikkerhetsrevisjoner. I tillegg bør selskapet vurdere å tilby belønninger til sikkerhetsforskere som oppdager sårbarheter i systemene deres, for å oppmuntre til proaktiv sikkerhetsforskning. Denne gjentatte eksponeringen for cyberangrep understreker den økende trusselen mot utdanningssektoren og behovet for økt fokus på datasikkerhet og personvern





