Canvas hacket for andre gang på åtte måneder – norske institusjoner kan være berørt

Læringsplattformen Canvas er igjen utsatt for et cyberangrep, og norske utdanningsinstitusjoner kan være blant de berørte. Instructure bekrefter at sensitive brukerdata er stjålet, men det er ennå usikkert om norske skoler og universiteter er rammet. Dette er andre gang på kort tid at Canvas blir hacket, og understreker behovet for bedre digital sikkerhet.

Læringsplattformen Canvas , som brukes av over 7000 utdanningsinstitusjoner verden over, har blitt utsatt for et nytt cyberangrep. Dette er andre gang på åtte måneder at systemet blir hacket.

Instructure, selskapet bak Canvas, oppdaget angrepet 1. mai og bekreftet at sensitive brukerdata ble stjålet. Blant de berørte dataene finner man navn, epostadresser, studentnumre og private meldinger. Plattformen er i bruk av mer enn 7000 universiteter, grunnskoler, videregående skoler og utdanningsmyndigheter, med titalls millioner elever og studenter globalt. Blant de norske brukerne finner vi blant annet Universitetet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Seniorrådgiver Ida Lauritzen fra NTNU opplyser at de ennå ikke har fått bekreftet om de er berørt av angrepet. Vi har tatt kontakt med leverandøren for å avklare omfanget og hvilke data som eventuelt er påvirket, sier Lauritzen. Det er også usikkert om norske institusjoner er rammet. IT-tjenesteleverandøren Sikt, som har avtale med universitets- og høyskolesektoren, følger situasjonen nøye.

Vi vet ikke om våre norske kunder er berørt, men forholder oss til at de kan være det, og er i dialog med både Instructure og våre sektorkunder om hendelsen, sier kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal. Dette er ikke første gang Canvas blir hacket. I september i fjor ble plattformen utsatt for et angrep fra den kjente hackergruppa ShinyHunters. Cyberangrep på utdanningsplattformer har blitt et stadig mer alvorlig problem, og dette understreker behovet for forbedret sikkerhet og overvåking av digitale systemer.

Brukere anbefales å være ekstra oppmerksomme på eventuelle mistede data og å oppdatere sine passord regelmessig.





