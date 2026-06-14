Capital Access and Economic Growth in Sweden and Norway

This article discusses the differences in capital access and economic growth between Sweden and Norway, focusing on the advantages and challenges faced by Swedish businesses and the potential reasons for the observed differences.

VIKTIG: Børsaktiviteten i Sverige, spesielt i Nasdaq-bygningen, har åpenbart en fordel for svenske bedrifter, men det er ikke nok til å konkludere at kapitaltilgangen eller vekstmulighetene er bedre enn i Norge.

For ni måneder siden så det ut som om Sverige var blitt et forbilde for Norge i den økonomiske politikken. Der svenskene har skapt teknologiselskaper i verdenstoppen og tiltrekker seg store mengder venturekapital, sitter Norge fortsatt fast i oljesøla. Sverige har et betydelig større og dypere egenkapitalmarked og særlig svenske oppstartsselskaper har tilgang på mer kapital enn sine norske konkurrenter.

Årsaken er nok sammensatt, men mange av faktorene som diskuteres er skattesystemet, reguleringer, offentlig sektors rolle, færre og mindre private investormiljøer og nå sist tradisjonen med å eie egen bolig i Norge. Disse forskjellene har nemlig ikke dukket opp de siste par årene, selv om utviklingen sakte, men sikkert har gått i vår disfavør.

Men istedenfor å diskutere årsakene til denne mangelen på kapital, har jeg sett litt på hva konsekvensene av dette har vært, er og kan tenkes å bli. Disse forskjellene har nemlig ikke dukket opp de siste par årene, selv om utviklingen sakte, men sikkert har gått i vår disfavør. ville svekket den økonomiske veksten i et land, slik at for eksempel BNP per innbygger ville utviklet seg svakere enn i andre land. Det er jo ikke tilfellet i Norge.

Snarere tvert imot har jo denne størrelsen utviklet seg svært godt relativt sett. Men så kan man jo innvende at det er den enorme mengden oljepenger som er blitt sprøytet inn i økonomien de siste tretti årene som har bidratt til sterk økonomisk vekst gjennom offentlig forbruk, investeringer og overføringer til privat sektor. En annen tilnærming er å se direkte på produktivitetsutviklingen, der mangel på privat kapital og høy offentlig pengebruk kunne antas å svekke produktivitetsveksten i Norge vs. Sverige.

Tallene viser da også at produktiviteten har vokst raskere i Sverige siden årtusenskiftet, og at hele forskjellen har oppstått fra 2023 til i dag. er blitt forverret over tid, og at denne effekten nå begynner å bli synlig. Men samtidig sammenfaller denne perioden med en betydelig større økning i arbeidsledigheten i Sverige vs. Norge.

Dette er i årene etter at sentralbankene strammet til pengepolitikken for å bremse veksten og inflasjonen, og svenske bedrifter møtte aktivitetsfallet med oppsigelser/færre nyansettelser, mens norske bedrifter i større grad beholdt arbeidstokken. Resultatet blir per definisjon svakere produktivitetsvekst. Om vi i stedet ser direkte på næringslivets investeringer ser vi et tydeligere mønster.

I perioden fra 2001 til 2015 steg investeringene i norske bedrifter (utenom oljeinvesteringene) betydelig mer enn i de svenske, mens utviklingen de siste ti årene har vært mer eller mindre parallell. Men også disse årene er preget av to store bevegelser; først steg norske investeringer mye mer, mens fra slutten av 2022 er denne utviklingen blitt reversert. Igjen er det fristende å peke på at rammebetingelsene gradvis er blitt forverret i Norge, som over tid gjør investeringer mindre attraktive.

På den annen side er de siste tre årene av denne fireårsperioden også preget av betydelig større rentekutt i Sverige enn i Norge, som kan ha påvirket investeringsviljen både gjennom markedsforventninger og finansieringskostnader, men her er jo empirien langt fra krystallklar. Hvorfor har investeringene i norske (fastlands! )bedrifter økt like mye som i Sverige de siste 25 årene dersom tilgangen på kapital er så mye svakere? Hvorfor har investeringene i norske (fastlands!

)bedrifter økt like mye som i Sverige de siste 25 årene dersom tilgangen på kapital er så mye svakere? Og dersom tilgangen på venture- og risikokapital og omfanget av oppstartsselskaper er så mye større i Sverige, hvorfor er ikke produktivitetsveksten mye høyere enn i Norge? Er ikke det poenget med innovasjon





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