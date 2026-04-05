Carlsen slet i varmen: 'Fuckings en million grader'

Magnus Carlsen åpnet opp om en frustrerende dag i Grenke Chess Open etter remis i et parti. Han klagde på ekstrem varme i spillområdet og vurderte å gi opp.

Hør på saken. Carlsen spilte med svarte brikker i den syvende av ni runder og klarte ikke å bryte gjennom motstanderens forsvar. Til slutt ble partiet avsluttet med remis. Etterpå åpnet Carlsen opp om en tung dag i Karlsruhe . \– Det er sol ute, og det er «fuckings» en million grader i spillområdet. Det føltes ikke som det var nok oksygen til hjernen i det hele tatt. Jeg har griseflaks som ikke taper partiet. Jeg vurderte underveis å bare gi opp fordi jeg var drittlei, sa han til TV 2.

\Utblåsingen ble raskt et samtaleemne i studio. – Jeg tror han dramatiserer litt at han vurderte å gi opp. Det var nok en kombinasjon av frustrasjon og at det antageligvis var varmt der, sa sjakkspiller Benjamin Haldorsen. Carlsen vant freestyleturneringen i Grenke i fjor. De to foregående utgavene vant han den klassiske delen av turneringen. Før de to siste rundene har Carlsen ett poeng opp til leder Keymer. Turneringen avsluttes mandag. Tidligere i turneringen har Carlsen vært i søkelyset etter at konkurrenten Alua Nurman ba om en selfie med den norske sjakkmesteren. Carlsen stilte opp, men siden det er forbudt med mobil i spillokalet, tilkalte Carlsen dommeren slik at han kunne ta telefonen med seg ut. Carlsen beseiret deretter kasakhstaneren med svarte brikker. Nettavisen har også omtalt saken. \Carlsen fortsatte med å utdype frustrasjonen overfor TV 2. Han forklarte at varmen i spillområdet var ekstrem, noe som gjorde det vanskelig å fokusere. Han beskrev følelsen av å være tappet for energi og mentalt utslitt. Uttalelsen om å gi opp, kalte han en impulsiv reaksjon på de vanskelige forholdene og den manglende fremgangen i partiet. Haldorsens kommentar om at Carlsen kanskje overdrev, antydet at profesjonelle sjakkspillere ofte opplever slike frustrasjoner, men at Carlsen var spesielt direkte i sin uttalelse. Denne typen utbrudd er ikke uvanlig i konkurranser der utøvere er under stort press, og er ofte et tegn på høyt engasjement og et sterkt ønske om å vinne. Samtidig understreket Haldorsen at varmen i lokalet trolig bidro til Carlsens følelse av ubehag. Den fysiske påkjenningen, kombinert med det mentale presset i et sjakkparti, kan være svært krevende. \Videre reflekterte Carlsen over sin tidligere suksess i Grenke-turneringen. Vinneren av freestyleturneringen i fjor og de klassiske utgavene tidligere, hadde et sterkt ønske om å gjenta suksessen. Dette bidro trolig til frustrasjonen da han ikke klarte å finne en vei forbi motstanderens forsvar i det aktuelle partiet. Konkurransen med Keymer om førsteplassen la ytterligere press på Carlsen. Ett poengs forsprang betydde at hvert parti ble avgjørende. Det faktum at turneringen avslutter mandag, indikerer at Carlsen og Keymer må prestere sitt beste i de siste rundene for å sikre seieren. Hendelsen med selfie-forespørselen fra Alua Nurman, viser også den enorme interessen og oppmerksomheten rundt Carlsen. Selv om mobiltelefoner er forbudt under spill, viste Carlsen profesjonalitet og overholdt reglene. Han beholdt likevel kontrollen over partiet og vant over Nurman, noe som demonstrerte hans evne til å prestere under press. Nettavisens omtale av saken bekrefter dens betydning i sjakkverdenen og bekrefter Carlsens popularitet og innflytelse





